Luis Musrri: "En esta época Marcelo Salas jugaba tres meses en la U y se lo llevaban"

Luis Musrri valoró el cambio de Universidad de Chile respecto del año pasado a lo que se alcanzó a jugar de la presente temporada. Para el ex capitán de los azules es fundamental el cambio de aires y la sangre joven.

“La U necesitaba una renovación en su plantel. Este proceso ha sido doloroso, pero han salido jugadores interesantes que le dieron un espíritu y fuerza joven al equipo, y eso es necesario en el fútbol moderno”, dijo en conversación con La Magia Azul.

Agregó: “pero por ejemplo, si optamos por jugadores de casa, debe ser una política de club, no sólo por resultados. Si poseen condiciones tienen que jugar, sentir la presión de defender al primer equipo. Yo empecé a jugar a los 16 años por la U”.

Complementó que “Camilo Moya me ha sorprendido más de lo que esperaba. Había que verlo jugar y ha demostrado que no le pesa jugar con 30 mil espectadores. Tiene personalidad, pie y pasta para jugar en la U. No lo tapen”.

Sobre la misma hizo una reflexión lamentando que en el fútbol chileno los pocos jugadores diferentes que aparecen duran muy poco en las canchas nacionales, incluso partiendo antes de madurar.

“¿Cuánto tuvimos a Felipe Mora? Duró unos meses. Antes jugaban acá el Beto Acosta en la Católica: Flavio Maestri, Pedro González. Puros seleccionados. Ahora cuando tenemos de esos jugadores los disfrutamos muy poco, por la sencilla razón que hay muchos mercados contra los que es difícil competir”, expuso.

Sentenció: “imagínate Marcelo Salas en esta época: hubiese jugado tres meses y se lo llevaban, por suerte antes no era tanto y lo disfrutamos un tiempito”.