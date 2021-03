Luis Jiménez quiere poner punto final de una vez: "La gente está aburrida de escuchar el tema de la U"

Luis Jiménez está feliz por el llamado de Martín Lasarte al microciclo de la selección chilena con miras a la doble fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022, pero hay un tema que aún le sigue dando vueltas: su frustrado paso a Universidad de Chile.

El Mago en conversación con La Tercera, cree que el tema está agotado y que de hecho ya ni la gente quiere escuchar sobre esto.

"Estoy un poco aburrido de seguir repitiendo el tema. Lo dije en mi comunicado. Es como volver a decir lo mismo, la gente está aburrida de escuchar el tema de la U", afirmó.

Igualmente el jugador de Palestino vuelve a aclarar que no el dinero no tuvo nada que ver en su no llegada al cuadro azul. "No pasó por plata. A mí no me hicieron una oferta concreta, nada escrito. Al equipo que podría salir, cualquiera que fuese, iba a ser por un tema netamente deportivo. Lo que yo quería en cuánto a lo económico era lo mismo que yo ganaba en Palestino. Yo salía por las ganas de tener un título y competir a nivel internacional", explica.

Respecto a si no jugar en Universidad de Chile, será un sueño no cumplido, Jiménez asegura que "no lo sé, no sé si es un sueño. A mí me encantaría jugar en un equipo grande de Chile y la U es uno de ellos. No te miento, me hubiese gustado. Pero no se dio y sigo feliz en Palestino. No lo veo como algo tan negativo".

Por último, el Mago se refirió al apoyo de los hinchas azules y la fuerza que hicieron para que se pusiera la camiseta de la U. "Eso se agradece y es normal porque te apoyan cuando las cosas están bien. Pero recibir mensajes de apoyo de ‘vente a jugar con nosotros’ de hinchas de otros equipos, obviamente que tiene un sentido especial. Recibí mensajes de mucha gente de la U. Fue espectacular. Se agradece", cerró.