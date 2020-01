Luis Jiménez cuenta que estuvo cerca de ser azul pero afirma: "En la U no estaba clara la situación, si iban a seguir en Primera o iban a descender"

Luis Jiménez antes de volver a Palestino a fines de 2019 estuvo cerca de firmar en Universidad de Chile, pero contó que la situación deportiva de los azules le generó muchas dudas, por lo que decidió regresar a los árabes.

"Me hubiera gustado ir a la U, es un gran equipo (...) Conversé con ellos, a través de mi representante, pero mi primera opción siempre fue Palestino. En Universidad de Chile no estaba clara la situación; si iban a seguir en Primera o iban a descender", dijo el Mago en diálogo con Pelota Parada del CDF.

Por otra parte, el 10 entregó detalles de su abrupta salida de Al Ittihad de Arabia Saudita, desde donde se fue por amenazas de muerte.

"Fue complicado. Por situaciones extrafutbolísticas tomé la decisión de volver. No se dio como quería, pero pese a todo fue una experiencia de la que no me arrepiento", agregó.

Jiménez está de vuelta en Palestino, donde jugará la fase previa de la Copa Libertadores.