Del Pino Mago y la U al filo en la tabla ponderada: "No es tema dentro del camarín, queremos acercarnos a la punta"

Luis Del Pino Mago aprovecha los días sin partidos de Universidad de Chile para impregnarse de la nueva idea de su compatriota Rafael Dudamel como técnico de los azules. El venezolano se refirió a la marginación sufrida en las últimas semanas con Hernán Caputto en la banca.

“Fue una decisión muy brusca, más allá que yo pueda salir o no del equipo titular, eso lo respeto. Pero lo conversé con él en las últimas semanas que estuvo como DT de la U. Lo tomé con tranquilidad y con mucha cabeza. Sí sentía por momentos que podía aportar al equipo y no estaba esa posibilidad. No lo entendía, pero son decisiones humanas”, dijo el defensa a Radio Agricultura.

Agregó que “no es fácil manejar a un grupo de 30 personas y ser justo o injusto. Ser técnico no es fácil y nunca me dio rabia. Algunos días llegaba más molesto que otros, pero nunca hubo faltas de respeto y le agradezco muchas cosas al profe. Son cosas que te dejan enseñanzas, reflexionas y te haces más fuerte Sirve para tomar hábitos que uno no tenía o adquirir mayor disciplina”.

Respecto Dudamel manifestó que “el profe tiene una idea bien clara de juego, lo demostró en la selección vinotinto. Era una Venezuela muy sólida defensivamente. Eso lo sabe transmitir muy bien, no sé si impondrá el mismo juego acá, pero sabe plasmar y transmitir la idea a cada jugador”.

Por otro lado, a Del Pino le consultaron por la posición de la U en la parte baja de tabla ponderada, con peligro de complicarse nuevamente con el descenso. También tuvo espacio para el archirrival Colo Colo, último en la general y hoy por hoy perdiendo la categoría.

“Sinceramente no es tema dentro del camarín la tabla ponderada, los objetivos son tratar de subir en la tabla del torneo y consolidar una idea de juego para poder entrar a la Copa Libertadores y acercarnos a la punta”, sostuvo.

Añade que “es difícil (que Colo Colo descienda). Esas situaciones, uno como jugador, no se la desea a nadie, pero nos pasa a todos, equipos grandes y chicos. Es una situación compleja, deben tener fortaleza mental para soportarlo”.

Por último comentó su gol con la selección venezolana en la derrota de Chile por eliminatorias a Qatar 2022: “pasamos un día con esa una situación… me decían en la U que no me iban a recibir en el CDA, siempre en tono de juego, nada serio. Volví en el avión con la selección chilena, me trataron bien, me arroparon bien, nada que decir”, sentenció.