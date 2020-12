Luis Casanova no quiere pensar en la renovación en la U: "Sólo me enfoco en andar bien, se lo dejo a mi representante"

En la previa de lo que será el duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile, el defensa Luis Casanova habló con los medios de comunicación donde no sólo fue consultado por el partido, también su situación y si continuará vistiendo de azul.

El defensa aseguró que es un tema que no le preocupa en este momento y de todas formas, ese tema lo ve su representante.

"Se lo dejó a mi representante. Yo me enfoco en andar bien, en prepararme lo mejor posible para cada partido", explicó.

Agregando que su titularidad y rendimiento no son cosas del azar. "Siempre dije que quería aprovechar la oportunidad que tuviera para ganarme un puesto, pero siento que hay mucho por mejorar. No me siento confiado, y queda seguir trabajando y seguir haciendo lo que el entrenador me está pidiendo", afirmó.

La U no jugó ante Deportes Iquique por suspensión, pero La Serena sí lo hizo ante Coquimbo Unido, partido que pudo ver Casanova y donde se hizo una idea de lo que es el cuadro papayero.

"Es un equipo que viene jugando bien, que está mostrando un buen fútbol, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, hemos visto videos y la idea es contrarrestar sus virtudes", cerró.