Luis Casanova aún lamenta empate ante Coquimbo Unido: "Lo teníamos controlado y se nos escaparon dos puntos"

El empate ante Coquimbo Unido aún duele en Universidad de Chile. Los azules venían con confianza luego de tres victorias al hilo y se ilusionaban con pisarle los talones a la UC.

Luis Casanova habló este mediodía en el CDA y analizó lo que fue la igualdad ante los piratas. "Fue un partido complicado, lo teníamos controlado y se nos escaparon dos puntos. Veníamos haciendo las cosas bien y lo importante es seguir manteniendo eso, así llegarán mejores resultados".

El defensor también analizó las novedades que mostraron en la última línea, donde han tenido que lidiar con varias lesiones. "Todos sabemos que Jean (Beausejour) es un jugador importante para nosotros. Sus caracteristicas son escazas en el fútbol chileno. Y Jonathan (Zacaría) hace tiempo venia de no jugar y lo hizo bastante bien".

El último refuerzo de los azules también se refirió al ambiente del actual camarín. "Lo que he vivido aquí, me han recibido súper bien. Siempre me hablan si estoy bien o si estoy cómodo. No puedo hablar por el semestre pasado porque no estuve, pero lo que me ha tocado, súper bien".

Finalmente, Casanova adelantó el duelo de este domingo ante O'Higgins. "Es incomodo que te cambien las fechas y el horario, no terminas de acostumbrarte, pero uno tiene que prepararse para lo que sea.. Vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene jugadores importantes, pero tenemos lo nuestro".