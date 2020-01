Luis Baquedano arremete contra la U: “La única manera que tienen de ganar es por secretaría”

El gerente de Unión Española, Luis Baquedano, aún no se olvida de la semifinal de Copa Chile ante Universidad de Chile, partido que los hispanos no se presentaron a jugar por encontrarlo injusto. Por lo mismo, al ser consultado si le pareció justo que Colo Colo venciera a los Azules y se coronase campeón del certamen, expresó que fue “justicia divina”.

En conversación con el diario El Mercurio, el dirigente señaló que "con la victoria de los Albos se demostró que la única manera de ganar de la U fue por secretaría. Se hizo justicia deportiva, hubo justicia divina como diría Julio Martínez".

Agregó que "nosotros nos mentalizamos en haber sido consecuentes. La sorpresa para todos fue la consecuencia que tuvo Unión Española en todo momento".

Sobre el partido que deberán enfrentar los Azules ante Internacional de Porto Alegre, por la fase 2 de la Copa Libertadores, expresó que “jamás voy a tener malos deseos hacia un club que esté representando al país internacionalmente. El tema del Chile 4 está superado, y no puedo desear mal”.

Sobre el reclamo que iban a interponer a la FIFA por la situación del Chile 4 dijo que “fue mandado el día jueves. El plazo de respuesta no lo tenemos claro, porque no sabemos cómo funcionan en Suiza”.

Finalmante, confirmó que aún no ha sido citado al Tribunal de Honor, por su dichos contra Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, pero sí aseguró que lo han contactado para presentar una moción de veto contra la máxima autoridad del fútbol nacional.

“Me han llamado para conocer nuesta posición , pero no para coordinar. Sobre la gestión de Moreno prefiero no opinar, porque así sí que me voy derechito al tribunal”, sentenció.