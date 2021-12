El nuevo técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, tiene en su mente todo planificado para hacer una buena temporada con los azules. Y en ese escenario es que tiene como obsesión la llegada de un goleador, por lo que en sus planes está Luis Amarilla.

El ariete paraguayo ha tenido un gran paso en Ecuador, donde ha demostrado su poder de fuego en la Universidad Católica y en Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde jugó la última temporada.

Sin embargo, a la U le salió un competidor que la puede dejar con cuello: se trata de Vélez Sarsfield, club en el que el año 2017 ya jugó el delantero. Y el interés es mutuo, según contó su representante Martín Sendoa.

"Quiere tener la revancha. No lo habían llamado en dos años y sentía que no lo querían. Ahora lo llamó el ayudante de Pellegrino (Mauricio, el entrenador) e imagínate cómo se siente. Vélez lo necesita y ojalá vuelva para lograr lo que no hizo antes. Si juega bien se puede ir a Europa", indicó Sendoa en diálogo con Sábado Vélez.

Agregó además que "el pase es de Vélez. Siempre lo trató muy bien el hincha, el dirigente, el problema eran los cuerpos técnicos que tenían otros gustos y contra eso no puedes hacer nada".

De esta manera, el reemplazante de Joaquín Larrivey tendrá que ser otro romperredes. Por ahora la U solamente tiene a Ronnie Fernández para el centro del ataque, sin embargo el nuevo DT espera que se pueda cerrar la llegada de otro número 9.