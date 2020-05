Lucas Aveldaño tras su paso por Universidad de Chile: “No disfruté lo que quería, pero me llevé un lindo recuerdo”

Lucas Aveldaño, defensa de Deportes Iquique, se refirió al complejo momento que le tocó vivir cuando era futbolista de Universidad de Chile, pues durante el 2019 les tocó luchar para evitar el descenso a Primera B.

En ese sentido, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, mencionó que “costó en lo grupal. Cuando los resultados no se dan es muy difícil destacar. Primero había un interés que luego se fue diluyendo y por el estallido social no pude cumplir la cláusula para renovar automáticamente (jugar el 80 por ciento de los partidos). No hubo un por qué para mi salida. No pude disfrutarlo como quería, pero me llevó lo lindo que viví en un club como la U”.

“No veía que podíamos descender. Estábamos complicados, pero internamente estábamos tranquilos, porque estábamos haciendo las cosas algo mejor que el rival. Era difícil volver cada semana, pero comenzamos a llegar a los partidos con confianza, aunque los resultados terminaban siendo adversos. De los que estábamos abajo éramos los que más chances teníamos de bajar”, complementó.

Pero eso no fue todo, porque incluso comparó la campaña de la U con la que le tocó vivir en Racing de Argentina. “Tuve un paso por la Academia en el que nos complicaban los promedios, fue muy estresante, pero ganábamos y empatábamos. En la U fue difícil, porque arrancamos el año jugando una final para disputar la Copa Libertadores, pero de entrada quedamos afuera. Después los resultados no se dieron, aunque hacíamos las cosas mejor que el rival nos llegaban y nos hacían el gol. Cuando la pelota no entra es difícil demostrar que estás haciendo bien las cosas”.

Finalmente, se refirió a su presente en el equipo iquiqueño y del rendimiento del equipo, antes de la paralización del fútbol por el coronavirus. “Estoy muy motivado por volver, porque le habíamos agarrado la mano al equipo. Pudimos conseguir algunos resultados. Somos un equipo aguerrido y muy humilde”, sentenció.