Los triunfos y pelear arriba le están dando votos a Rafael Dudamel para seguir al mando de Universidad de Chile

Luego de la dolorosa derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo con gol de Leonardo Gil, el futuro de Rafael Dudamel parecía sentenciado. Más que perder ante el archirrival en el Estadio Monumental, lo que molestó a la parcialidad azul, fue la forma en que se enfrentó el partido, teniendo un inusual respeto por el local.

Hay que considerar que los hinchas de la U hace rato muestran su disconformidad con el rendimiento del venezolano y se han aferrado a una serie de informaciones que apuntan a que el estratega sólo dirigiría hasta la Copa América.

Sin embargo, las victorias ante Santiago Wandererers en el Teniente y ante Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán han cambiado un poco las cosas en el interior del Centro Deportivo Azul.

Rafael Dudamel se fue muy conforme del Calvo y Bascuñán luego de vencer a Deportes Antofagasta (Agencia Uno)

Dudamel apostó a fortalecer anímicamente a su plantel luego de quedar muy golpeados debido a la derrota ante los albos. Se acercó a ellos dejando atrás su postura rígida que lo caracteriza, también apeló a un discurso: no hacer caso a lo que aparecía en los medios y concentrarse en trabajar y mejorar.

La primera prueba la dieron en un deslucido encuentro ante los porteños, donde se ganó, pero la U volvió a dejar muchas dudas de su funcionamiento. Ante los pumas la cosa fue diferente y mostró a una Universidad de Chile más contundente y que mejoró respecto a lo mostrado ante Wanderers.

El final del encuentro mostró a Dudamel junto a sus jugadores en un círculo en la mitad de la cancha, todos abrazados, dando una muestra y mandando un mensaje de que su equipo está unido y compenetrado.

En tanto, en la regencia azul miran con buenos ojos el repunte de la U y que pese a todas las críticas, está sobre Colo Colo en la tabla de posiciones (con un partido menos) y que apenas lo separan dos puntos del líder Audax Italiano.

Las cosas cambiaron para el venezolano y en el CDA de tener casi firmado su finiquito, se abren a ver que pasará en las próximas fechas y si Universidad de Chile sigue metido en la zona de avanzada se ve difícil que le busquen reemplazante.

Con todo, Rafael Dudamel dejó en claro que no piensa moverse de la banca azul, por si alguien pensó en su renuncia, de hecho hace poco aseguró a LaUPlay que "soy inmensamente feliz. He encontrado mi lugar en el universo en esta etapa de mi vida. Creo que no ha habido un mejor lugar que llegar a Chile; que llegar a la Universidad de Chile, en un país hermoso con una sociedad, con una cultura e idiosincrasia distinta, pero respetuosa".