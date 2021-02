Cómo se salva la promoción y clasifica a Copa Libertadores la U: los resultados y escenarios azules en la última fecha

Universidad de Chile abre la última y 34° fecha del Torneo Nacional recibiendo a Antofagasta en el Estadio Nacional con obligación en tres frentes: la U debe zafar de la liguilla de promoción, conseguir un cupo a Copa Libertadores 2021 y despedir a lo grande a Walter Montillo, que tras el duelo se retira.

En lo que respecta a la permanencia, la U necesita un triunfo o un empate para no bajar en la tabla ponderada y quedar fuera de cualquier peligro, diluyendo cualquier opción de caer en el partido de definición por el descenso. Si pierde podría complicarse y depender de otros resultados.

Ante una derrota, los azules tendrán que esperar que en paralelo Curicó Unido no le gane a Unión La Calera. Una caída de la U y un triunfo o empate de La Calera sellaría la permanencia del Chuncho en Primera División.

Ahora, si la U pierde y Curicó gana hay que hilar más fino y esperar hasta mañana: en este caso el Chuncho necesitará que La Serena no le gane a Audax Italiano, que Coquimbo no sume tres contra Palestino o que Deportes Iquique derrote a Santiago Wanderers. En este último resultado, los Dragones Celestes no resultarían colistas en las dos tablas, hecho que podría hacer correr la listas y el cupo desde la tabla regular a la ponderada.

¿Cuál es el caso oscuro para la U? Perder contra Antofagasta, que Curicó le gané a La Calera, La Serena a Audax o Coquimbo a Palestino; y que Wanderers se imponga contra Deportes Iquique. Ese escenario manda a los azules a la liguilla.

En el objetivo positivo, los azules esperan cerrar el Torneo Nacional con un cupo a la próxima Copa Libertadores, con opciones de meterse como Chile 3 o Chile 4, considerando que, de todas formas ya tienen asegurado al menos boleto a Copa Sudamericana.

En la tabla regular la U es quinta con 49 puntos a la caza de Palestino (4° con 50 unidades) y Unión Española (3°, 52), ambos con menor diferencia de goles que el Chuncho por mucho. Si los azules derrotan a Antofagasta deben esperar que los hispanos pierdan ante Cobresal y/o Palestino pierda o empate con Coquimbo Unido.

Incluso, con el empate Universidad de Chile alcanza a Palestino y podría quedarse con el Chile 4 si los árabes pierden ante Los Piratas, que luchan por salvarse del descenso. En caso que los tetracolores y Unión Española ganen sus respectivos duelos, la U deberá conformarse con Copa Sudamericana independiente de su propio resultado.

La tabla ponderada 2019-20 en la previa del duelo de la U contra Antofagasta.