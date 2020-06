Lorenzo Reyes: "Me gustaría volver a la U, fui muy feliz ahí"

Lorenzo Reyes tuvo uno de los mejores rendimientos de su carrera en su etapa en Universidad de Chile. El Lolo llegó al cuadro laico en 2016 y partió a mitad de 2018 hacia el Atlas de México.

Con la U, el volante nacional logró el Clausura de 2017, tras una épica campaña luchando palmo a palmo con Colo Colo. En conversación con ESPN, Reyes confesó que ve con buenos ojos retornar a la U.

"Me gustaría volver a la U, fui muy feliz. Nadie me garantiza que si vuelvo voy a ser feliz o voy a andar bien, ojalá si. Soy muy competitivo y si voy es para jugar y rendir al 100%. Me gustaría retirarme en Huachipato, es un club que le tengo mucho cariño", confesó.

Lorenzo Reyes jugó 71 partidos en Universidad de Chile, marcando solo un gol

Por otro lado, el ex Huachipato tuvo palabras para el recambia de la selección chilena y aseguró que algunos referentes tienen para rato: "Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis, Charles pueden jugar tranquilamente en la Selección. Son jugadores muy competitivos, no se conforman, su mentalidad hace que puedan jugar muchos años más en la selección".

Sobre las nuevas caras, Reyes señaló que "Erick Pulgar está en muy buen nivel, Paulo Díaz, Maripán, hay muchos buenos jugadores que sí pueden hacer el recambio de la Selección, solamente que hay que darles un margen de mejora".