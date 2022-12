Los 30 refuerzos para el olvido de los últimos años en Universidad de Chile

Universidad de Chile comenzó el 2022 dando cátedra de cómo no se debe conformar el plantel de un equipo de fútbol, no sólo en lo que respecta a nombres, con un bloque defensivo completamente escuálido y la estructura completa desequilibrada, lo que le pasó la cuenta de más.

Así fue como vinieron al recuerdo varios jugadores que llegaron como refuerzo al Chuncho y se fueron con más pena que gloria, o lisa y llanamente con pura pena.

Con el regreso del fútbol chileno, los clubes se preparan para sus distintos objetivos: pelear por el Campeonato, clasificar a un torneo internacional o salvarse del descenso. Sea cual sea la misión, los fichajes son cruciales para armar un plantel competitivo.

En esa línea, Universidad de Chile ha vivido de todo en materia de fichajes. En algunos casos la rompieron con contrataciones que dieron frutos como con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Felipe Mora, etc. Mientras que por otro lado, hubo otros que no dieron el ancho y partieron del club sin pena ni gloria. Jugadores que llegaron al Romántico Viajero con un gran cartel, pero que en el camino se fueron desinflando cual globo y no pudieron hacer más.

Es por esto que en RedGol elaboramos un listado con los 30 peores refuerzos recientes de Universidad de Chile, que le dará algún dolor de cabeza a cualquier hincha azul. Algunos decepcionaron, otros tuvieron mala suerte, nosotros los recordaremos y tú lo ordenas según la mayor decepción que te llevaste.

30. Walter Ávalos



Un breve y decepcionante paso tuvo el volante Walter Ávalos. El jugador llegaba con el cartel de "Zidane paraguayo", pero solo duró un semestre y en la parte final del año, fue cortado por el DT, Héctor Pinto. Su puesto se lo ganó el juvenil Cristián "La Nona" Muñoz.

29. Juan Pablo Raponi



El mediocampista argentino llegó en 2003 al cuadro universitario proveniente de River Plate. Sin embargo, pocos recuerdan su etapa en el club y tras su salida pasó por equipos de menor categoría en Argentina, Paraguay y España. Su equipo actual es el Club Independiente de Bigand que disputa la Liga Deportiva del Sur.

28. Javier Delgado



El volante uruguayo Javier Delgado pasó sin pena ni gloria por el club en 2007, jugando solo diez partidos oficiales. Luego de eso, pasó por el fútbol colombiano, uruguayo e incluso jugó en Deportes Concepción. Actualmente milita en Rampla Juniors.

27.Juan Pablo Passaglia



El caso de Juan Pablo Passaglia fue insólito para los hinchas azules. El volante argentino llegó en 2013 a Universidad de Chile proveniente de Deportes La Serena, y se fue jugando solo cuatro partidos y dejando un amargo recuerdo entre los fanáticos del elenco laico.

26.Emanuel Centurión



El lateral izquierdo argentino llegó en julio de 2010 a Universidad de Chile para reforzar al semifinalista de Copa Libertadores en ese entonces. Su cartel era más que aceptable, ya que llegaba de Chacarita Juniors, pero además jugó en Alemania y México. Sin embargo, Centurión jugó poco y pasó sin pena ni gloria por el club, saliendo en 2011 a San Martín de Tucumán.

25.Juan Ignacio Sills



El zaguero argentino llegó a Universidad de Chile en el segundo semestre de 2013, como una de las apuestas del en ese entonces presidente José Yuraszeck. Sin embargo, Sills sufrió el corte del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco en la rodilla derecha justo cuando se consolidaba. Con ello alcanzó a jugar sólo 23 partidos y anotar dos goles, antes de que se terminara su contrato.

24.Luis Fariña



El volante paraguayo-argentino tuvo un breve y discreto paso por Universidad de Chile en 2016, siendo uno de los más criticados de la etapa de Sebastián Beccacece en el club. Jugó solo once partidos y no marcó goles.

23.Matías Pérez García



El volante ofensivo argentino llegó a Universidad de Chile en 2011 con la misión de reemplazar a Walter Montillo. Sin embargo, su aporte fue escaso y solo jugó nueve partidos oficiales. Tras su paso por la U, volvió al mismo club de donde vino: All Boys.

22. Ezequiel Videla



Otro que llegaba con la misión de reemplazar a un referente del club. Ezequiel Videla arribó a Universidad de Chile en julio de 2012, justo después de la salida de Marcelo Díaz al fútbol europeo.

Sin embargo, nunca pudo igualar el nivel de Care'pato y tras una terrible lesión en su rodilla ante Unión Española, perdió continuidad. Se marchó del club en 2013 tras jugar 37 partidos.

21. Eduardo Morante



El espigado central ecuatoriano llegó como una de las peticiones de Jorge Sampaoli para el 2012. Morante era el reemplazante natural de Marcos González y las expectativas eran altas por lo caro de su traspaso.

Pero su paso fue una verdadera tortura. Una severa lesión lo dejó fuera por largos meses y recién en julio regresó a las canchas. Marcó un par de goles y partió a préstamo a Liga de Quito.

20.Gabriel Torres



El paso de Gabriel Torres por Universidad de Chile fue paupérrimo en todos los sentidos. El panameño llegaba con un gran cartel desde Huachipato y la U pagó más de 1 millón de dólares por él.

Sin embargo, Torres pasó meses sin convertir un solo gol y el club pasaba por una gran crisis que lo tenía al borde de la zona de descenso. Para colmo, se fue cedido a Independiente del Valle y salió campeón de la Copa Sudamericana.

19. Máximo Lucas



El zaguero uruguayo llegó el 2005 proveniente de River Plate, donde solo jugó tres partidos. En el Romántico Viajero duró solo un semestre y partió con 16 partidos oficiales y un gol. Su rendimiento fue bajo comparado a lo que los hinchas azules esperaban de él.

18. Hernán Losada



Trapito Losada llegaba como un buen '10' del fútbol argentino. Había jugado en Independiente previamente, pero en Universidad de Chile no anduvo. Llegó en 2005 al cuadro laico y solo disputó siete partidos. Su actual equipo es el KFCO Beerschot-Wilrijk de la Tercera División de Bélgica.

17. José Luis García



El enganche argentino llegó a Universidad de Chile en 2007 proveniente de Morelia de México. Sus actuaciones no fueron buenas y solo disputó 15 partidos, en los que marcó dos goles. Después de su paso por la U, García se fue al fútbol paraguayo.

16. Nicolás Sartori



Si hablamos de pasos breves, Nicolás Sartori destaca por sobre muchos. El zaguero central provenía de Huracán de Argentina, país donde había jugado en varios clubes de Primera División. Sin embargo, en Chile fue un escaso aporte y solo jugó tres partidos, con un desempeño deplorable.

15. Sergio Velázquez



El lateral derecho argentino llegó con la misión de reemplazar a Matías Rodríguez en 2013. Llegaba como gran valor de Defensa y Justicia, pero no pudo obtener la regularidad que quería con Darío Franco y se fue tras un semestre.

Eso sí, Velázquez partió con una Copa Chile ganada ante la UC, donde dio la asistencia para Ignacio Duma en la final.

14. Cristián Cuevas



El Cimbi era una de las promesas del fútbol chileno luego del Mundial Sub 20 en Turquía 2013. El lateral izquierdo sumaba pasos por el Chelsea y el fútbol holandés antes de llegar a la U en 2014.

Sin embargo, el rancagüino no pudo consolidarse nunca y solo disputó seis partidos oficiales en el Chuncho, aunque en su palmarés está el Apertura 2014.

13. Joao Ortíz



El lateral izquierdo llegó a Universidad de Chile en 2014 como uno de los buenos jugadores de Palestino. Sin embargo, su rendimiento fue pobre, por lo que no jugó mucho. Eso sí, formó parte del plantel de Martín Lasarte que fue campeón de Primera División, Supercopa y Copa Chile.

12. Michael Contreras



Michael Contreras llegó a inicios de 2013 a Universidad de Chile para disputar el Torneo de Transición, la Copa Chile y la Copa Libertadores de América. Sin embargo, el lateral jugó poco y disputó sólo seis partidos en la U, donde le anotó un gol a Cobresal en El Salvador. Luego de eso, pasó por varios préstamos hasta que salió del club.

11.Marcelo Jorquera



El lateral izquierdo pasó sin pena ni gloria por Universidad de Chile entre 2013 y 2014. Llegaba como un gran carrilero desde Ñublense, pero no se pudo consolidar en el Chuncho y partió a Deportes Iquique en julio de 2014.

10.Bryan Cortés



Bryan Cortés llegó a mediados de 2013 a Universidad de Chile como uno de los buenos proyectos de la cantera de Cobreloa. Sin embargo, en dos años en el club, Cortés no pudo consolidarse y disputó solo 35 partidos oficiales.

Eso sí, en su palmarés destaca el Apertura 2014 ganado con los azules.

9. Hugo Notario



Hugo Notario llegó a fines de 2008 para reemplazar a su compatriota Raúl Estévez. Pese a todas las ilusiones de los hinchas azules, HN7 no tuvo un buen pasar por el Chuncho y sus actuaciones dejaron mucho que desear.

Quizás lo más destacable de su breve paso por la U fue su asistencia a Nicolás Larrondo en un clásico universitario. En su palmarés está el Apertura 2009 conseguido bajo las órdenes de Sergio Marakarián.

8. Marcos Riquelme



El delantero argentino asomaba como el goleador salvador que necesitaba Universidad de Chile para el segundo semestre de 2019. El cuadro laico estaba cerca de la zona de descenso y Riquelme venía con la misión de aportar goles.

Sin embargo, sus anotaciones se hicieron esperar después de varias fechas y el argentino pasó sin pena ni gloria por el club. Lo más destacado de su etapa en la U fue su gol a Cobresal en Copa Chile y su anotación a Deportes Iquique en el valioso triunfo del 17 de octubre.

7. Matías Campos López



El delantero Matías Campos López era una de las nuevas caras de Universidad de Chile para la campaña 2019. Pero pese a su buen nivel en Palestino el año anterior, el ariete nunca se pudo consolidar en el equipo titular a lo largo del año.

Además, su aporte en materia de goles fue escaso, por lo que regresó a Palestino para el 2020.

6. Matías Campos Toro



Otro que llegó en ese fatídico 2019 para la U. Matías Campos Toro arribó al Chuncho con la misión de pelear el puesto de la banda izquierda con Jean Beausejour. Sin embargo, sus actuaciones fueron pésimas y no respondían a las necesidades del entrenador, por lo que salió del club a mitad de año.

5. Gonzalo Jara



El bicampeón de América, Gonzalo Jara, cumplió su sueño de jugar por Universidad de Chile entre 2016 y 2018. Pese a conseguir un título de Primera Divisón en 2017, Jarita no es recordado con mucho cariño por los hinchas azules.

Sus actuaciones no fueron las mismas que las que tuvo en la selección chilena y nunca pudo brindar esa seguridad defensiva que necesitaba el equipo. Su salida llegó en diciembre de 2018, cuando la dirigencia hizo un profunda reestructuración al plantel.

4. Julio López



El delantero nacional, Julio López, llegaba como un gran goleador del fútbol de Indonesia. Sin embargo, el ariete solo jugó cinco partidos en Universidad de Chile en 2006, sin marcar tantos.

3. Marcelo Vega



Marcelo Vega llegó a Universidad de Chile en 2003 para poner fin a su carrera. El Toby llegaba al club del cual era hinchas desde pequeño para poner el broche de oro con un título para los azules, pero no fue así.

El ex seleccionado nacional jugó solo 10 partidos y anotó un gol en su última aventura antes de colgar los zapatos.

2. Carlos Bueno



El delantero uruguayo, Carlos Bueno, llegó en el segundo semestre de 2010 con la misión de reemplazar a su compatriota Juan Manuel Olivera. Pese a su gran cartel por sus pasos en Peñarol, Boca y el PSG, Charly Good pasó sin pena ni gloria por el club.

En sus seis meses en el club, Bueno marcó solo ocho goles en 21 partidos oficiales, aportando también seis asistencias. En 2013 regresó al fútbol chileno para defender a la UC.

1. Rodrigo Valenzuela



En julio de 2006, Universidad de Chile fichó al lateral derecho Rodrigo Valenzuela, proveniente de los Tiburones Rojos de Veracruz. Su etapa en el club fue breve y discreta, ya que en diciembre del mismo año, se iría a Univesidad Católica para convertirse en un referente de la institución.