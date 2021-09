El otrora jugador de Colo Colo, Leonel Herrera, habló en la antesala del Superclásico entre albos y azules, entregándole el favoritismo a su ex equipo y dándole un raspacachos a la U por no tener más variantes que Joaquín Larrivey.

A poco más de 24 horas de un nuevo Superclásico el ex jugador e ídolo de Colo Colo, Leonel Herrera, criticó duramente el presente de Universidad de Chile y su fuerte dependencia en Joaquín Larrivey de cara al importante duelo.

Albos y Azules se verán las caras este 26 de septiembre a las 16:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, en el marco de la jornada 22 del Campeonato Nacional, donde ambos dejarán la vida por quedarse con los puntos.

Eso sí, el otrora Cacique Leonel Herrera cree que los comandados por Gustavo Quinteros llegan mucho mejor al encuentro, ya que a diferencia de la U tienen más variantes en todas sus líneas.

"Colo Colo tiene una ventaja sobre la U. La U todo lo basa en Larrivey que es el único que hace goles. Colo Colo se diferencia en que tiene muchas más variantes ofensivas", explicó.

En diálogo con Prensafútbol Herrera añadió que el Cacique "atrás también es mucho más seguro que la U, por lo tanto viene mejor, tanto sea en el juego como en la tabla de posiciones, pero los partidos hay que jugarlos y en ese sentido estos son partidos son muy especiales".

De paso, y siguiendo en la línea de la dependencia azul en su goleador trasandino de 37 años, Herrera postuló a Peluca Falcón como el inidicado para intentar detener al artillero en la cancha del Teniente.

"Creo que Colo Colo tiene gente que puede realizar esa función. El mismo Maximiliano Falcón que es un jugador uruguayo, agresivo, fuerte, técnicamente juega muy bien, tiene buen juego aéreo, que es lo más fuerte de Larrivey", explicó.

Herrera detalló que "si mandan ( a Falcón) con una marcación individual como es la función de un stopper, creo que Colo Colo tendría un gran porcentaje de llevarse el partido porque es el único jugador difícil en la parte ofensiva. No hay otro nombre que sea más o menos parecido o que ande cerca de Larrivey".

"La U todo lo basa en Larrivey, también tienen a Aránguiz que me gusta mucho. Creo que no le han dado el respaldo que necesita el jugador, me parece que ahí hay un porvenir grande para la U, pero en lo demás la U no está a la altura de Colo Colo", cerró categórico Leonel Herrera.