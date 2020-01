Leandro Benegas dispara con todo contra directiva de la U y acusa que lo quieren dejar mal

Pese a ser uno de los jugadores más destacados de la última campaña de Universidad de Chile, Leandro Benegas no logró llegar a acuerdo y este miércoles fue presentado como nuevo refuerzo de Palestino. El atacante, eso sí, no dejó pasar la oportunidad y disparó contra la directiva azul.

En conversación con el CDF, el delantero habló de sus sensaciones tras su salida del cuadro estudiantil, señalando que "soy mucho de piel, de corazón, sentía que no querían que estuviera. Las decisión la tuve que tomar finalmente yo de no seguir".

Fue aquí que se lanzó con todo, acusando que nunca quisieron negociar con él. "No tengo que esconder nada, las cosas fueron así. Me gusta ir siempre de frente. Fue un momento en que querían una baja del salario que no estaba aprobado. Sentí que era una forma sutil de decir ‘Chao, Leandro. Nos vemos’".

"Uno que lleva tiempo en el fútbol, tomé la decisión de salir. Pero lo que molesta es que lo dejen a uno mal parado, como que no acepté el momento del club. Había formas y negociaciones que podían llevarse de otra forma y ver si podíamos llegar a un buen acuerdo, pero nunca llegó. Tengo que defender los intereses de mi familia, son decisiones que uno tiene que tomar", agregó.

Finalmente, Benegas lamentó la forma y reveló que Hernán Caputto lo quería en el plantel 2020. "En un momento, cuando estaba de vacaciones, me dio muchas vueltas. No le encontraba la explicación. Es difícil cuando el técnico te quiere y que no traten de llegar a un acuerdo. Son cosas que tiene el fútbol, hay que aceptarlas".