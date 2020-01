Las notas de Marcelo Vega: el Tobi destaca a Brayan Cortés y trapea el piso con Henríquez y De Paul

Marcelo Vega sacó su ya tradicional pizarra con las notas tras el superclásico entre Colo Colo y la U por la final de la Copa Chile. El Tobi hizo de las suyas en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

La figura del partido a juicio del ex mediocampista fue el arquero de Colo Colo: “el mejor lejos: Brayan Cortés, un 7”, consignó Vega y continuó. “Marcos Bolados, el segundo mejor. Un 6,5. Creo que estando en Católica siendo banca, en Colo Colo no jugaba… me parece que en este momento es un jugador que lo pueden llamar a la selección. Bien la potencia y la velocidad. Es mérito de Mario Salas”, expuso.

El tercero destacado fue Walter Montillo en su regreso a los azules: “un 6.3, el mejor de la U. Esto es un refuerzo. No dudó, no tuvo miedo ni estaba nervioso. Jerarquía. Tenía que patear el penal”.

Y si hubo destacados, al rostro del Canal del Fútbol no le tembló la mano para ocupar el lápiz rojo, reprobando duramente los cometidos de Fernando de Paul y Ángelo Henríquez.

“De Paul se relajó y tuvo culpa del primer gol. Sale mal y si no lo hace no le convertían. La nota un 2,5. Segundo clásico que comente un error y les cuesta el partido. (…) El peor: Henríquez. Se le fue el penal y se destruye, se viene abajo el equipo. Un 1”, sentenció.

Marcelo Vega eligió a los tres mejores jugadores en la final de la #CopaChileMTS



