Las declaraciones polémicas más recordadas de Johnny Herrera en su 39º cumpleaños

Este sábado 9 de mayo el arquero de Everton Johnny Herrera cumple 39 años y no podemos dejar pasar la oportunidad para recordar al ex meta de la selección tal cual y con algunas de sus frases más polémicas.

Herrera es uno de los jugadores más exitosos del fútbol chileno en la última década, y quizá aún más polémico, caracterizado por sus ácidas declaraciones especialmente en su estadía en la U.

Repasemos algunas de las más recordadas:

En 2011 el arquero regresaba por fin a Universidad de Chile proveniente desde Audax Italiano. En su presentación manifestó que “soy más anticolocolino que de la U misma”.

En 2012 la U perdió 2-1 ante la UC en San Carlos en medio de un ajetreado calendario de Copa Libertadores. Tras el duelo, el 25 lanzó que “en verdad no tenía muchas ganas de jugar, lo importante es que ya salimos de este cacho. (…) Se hizo una buena práctica de fútbol”.

También en 2012. La U venía de quedar eliminada en semifinales de Copa Libertadores ante Boca Juniors y venía el superclásico de revancha por los playoffs. En el bus de Colo Colo arribaron con un mensaje (“seguí participando”) y sobre el cielo del Nacional se paseó un avión (“la copa grande no es para equipo chico”). Con triunfo por 4-0 a favor, Herrera se desquitó tras el pitazo final.

“Lo que sucedió ayer en el CDA, con pancartas de Colo Colo. Después pasa un avión recalcando que ellos alguna vez hace más de 20 años ganaron la Copa Libertadores… no creo que hinchas hayan puesto ese avión. Si existe un hincha o un dirigente con tanta plata para pagar un avión que se burle de nuestra gente en nuestro estadio me imagino que les debe sobrar la plata para traer jugadores que tengan coraje, y no jugadores cagones que ponen pancartas en el bus y esconden la cara. Me daría vergüenza ser hincha de Colo Colo”.

En 2014, el apuntado tras el superclásico fue Felipe Flores: “qué puedo decir, un chipamogli jugando fútbol, es penoso. En el primer tiempo me pegó una patada que Osorio no quiso ver y después me celebró el gol en la cara, qué más puedo pedirle. (…) Para mí es un asco el Monumental. Ir a Pedrero es un vertedero. Cada vez que vas queda la grande. Ustedes son testigos. Es insólito”.

También del 2014, en abril, Jason Silva posioteó y pateó una bandera de la U tras el duelo entre azules y albos: “es una actitud típica de un delincuente. No es primera vez que pasa esto”, dijo el arquero.

En 2016 Leonardo Valencia fue desafectado por Sebastián Beccacece tras un polémico asado. El entonces jugador de la U le lanzó una indirecta a Johnny Herrera (“no maté a nadie ni choque curado, sólo fue un asado”).

Fuera del CDA, el arquero salió a dar explicaciones a los hinchas azules: “habían más cabros metidos. Te aguantaron una, te aguantaron dos, puse la cara por el maricón de Valencia cuando el Seba lo quería echar la semana pasada, cuando nos dejó tirado y no se quiso mamar el viaje de tres días a El Salvador”.