Larrivey y la cuarentena: "Es difícil entrenarse en casa, la U nos dará pesas y bicicletas estáticas"

El delantero argentino de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, compartió cómo vive los días de cuarentena en medio de la pandemia del coronavirus. Como en todo el fútbol nacional, los entrenamientos de la U están suspendidos.

“Mantenerse en entrenamiento es una situación muy compleja, lo único que tengo en la casa es una cinta (trotadora), no hay mucha variedad, pero uno trata de mantenerse en forma”, dijo el atacante a ESPN.

Sobre la misma, Larrivey confirmó que el club proporcionará equipamiento al plantel para que puedan entrenarse de mejor forma en sus casas.

“El club nos va a proveer a cada uno de los jugadores los materiales necesarios para seguir la línea con pesas, bicicletas estáticas, bandas elásticas o lo que se requiera. Uno va reportando lo que hemos hecho en un grupo de WhatsApp que tenemos”, sostuvo.

Añadió que “trato de entrenar una o dos veces al día, hay que mantenerse en forma para estar listo cuando pase esta situación que vive el mundo. Por lo menos desde lo físico, porque en lo futbolístico va a faltar mucho. No se sabe cuándo retomaremos los entrenamientos o los partidos. Es cuestión de hacer un esfuerzo y adaptarse a la situación compleja para que sea lo más ameno posible”.

Por último, no quiso referirse a la parte deportiva y evitó opinar sobre el momento de Universidad de Chile en el Torneo Nacional antes del parón obligado por la crisis sanitaria del Covid-19.

“Hoy la situación mundial no da para abocarse a otro tema que no sea cuidarse, que este virus no se propague. No pensamos demasiado en cómo estaba jugando el equipo, sino en la salud mundial. Que de una vez por todas se pueda controlar esta pandemia”, sentenció.