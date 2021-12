Joaquín Larrivey habló en extenso con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports tras ratificarse que no continuará en Universidad de Chile, una polémica salida del Chuncho para el 2022 considerando que la U no le renovó contrato al delantero que marcó 20 goles en el campeonato recientemente finalizado.

“Todavía no hablé con nadie que haya entendido el porqué de mi salida. Me refiero no sólo a amigos, sino gente del club, mis ahora ex compañeros. Pero bueno, estoy agradecido por la oportunidad que me dieron las personas que me llevaron, no a los que quedaron, porque me ‘heredaron’. De ellos no estoy agradecido”, dijo Larrivey.

Por otro lado, el argentino fue consultado por Luis Roggiero. Según algunas informaciones, el gerente deportivo de Azul Azul le bajó el pulgar por considerarlo “escaso aporte”. Larrivey duda.

“Lo del ‘escaso aporte’ que se supone que dijo Luis Roggiero… No creo que lo haya dicho. Me junté varias veces con él y estuvo lejos de decirme eso, todo lo contrario. No creo que haya salido de su boca, es una burrada, con todo respeto. No hace falta saber mucho de fútbol para darse cuenta que después de más 20 goles en un equipo que le costaba generar y marcar está lejos de ser un escaso aporte”, dijo el ex ariete del Chuncho.

Larrivey añadió que “lo veo imposible, hablaría muy mal de él, no lo veo factible. Vi la nota y en ningún momento lo manifestó, salía que ‘dicen que lo dijo’. Me parece que no sería muy inteligente decir esa semejante barbaridad”.

Asimismo sostuvo que “no creo que nos hayamos salvado (del descenso) por mis goles, pero me sentía un aporte. Me dijeron que sí, que no, que sí, que no. Y no pasó nada. A mediados de año seguía haciendo goles y me plantearon una oferta con números que creo que no me valoraban. Lo sentía de compromiso. Pero ni cerca del millón de dólares que salió en un medio, bastante menos de la mitad, para que hagan una relación”.

Por último sí cuestionó la gestión de Cristián Aubert (presidente de Azul Azul) y de Roggiero, a quien acusa de no cumplir compromisos con él y con Ramón Arias.

“Tengo entendido que a Ramón tampoco lo llamó, Arias lo llamó y no le contestó, yo no me tomé ese trabajo. Luis (Roggiero) le dijo a mi representante que tenía que hablar con fulano y mengano y este lunes me avisaron que no contaban con nosotros. Me molestó un poco la manera. Ni yo ni nadie se merece ese trato. Programaron reuniones, varias, tanto el presidente que estaba antes, el actual y el director deportivo, y me dijeron cosas que nunca cumplieron. Eso me molestó. Pero repito, me quedo más con el reconocimiento. La gente me escribe, reconoce lo que hice más allá de los goles, pero me quedó también con lo de mis compañeros y la gente que trabaja en el club, que no lo pueden creer”, sentenció Joaquín Larrivey.