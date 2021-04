La receta de Diego Rivarola para ganar el Superclásico: "El jugador de la U debe sentirse más importante que el jugador de Colo Colo"

Universidad de Chile enfrenta este domingo a las 16:00 a Colo Colo en el estadio Monumental con la intención de romper la racha negativa que está ad portas de cumplir 20 años.

Uno de los jugadores presentes en la última victoria azul en Pedrero fue Diego Gabriel Rivarola, que en conversación con Redgol da su receta para poder derrotar después de tanto tiempo al Cacique.

"¿Quién es el equipo grande cuando vas a jugar al estadio Monumental? Yo si me pongo la camiseta de la U, para mi la U es el equipo grande y, por lo tanto, yo quiero ganar, tengo que ir a ganar porque tengo la camiseta del equipo grande", asegura Gokú

Rivarola aclara que "con esto no quiero desmerecer a Colo Colo y su historia, no, pero quiero destacar cuál es el pensamiento que debe tener el jugador de la U, y ahí está la mentalidad de que ellos deben jugar de igual a igual con el clásico rival en su cancha y que debe ser una motivación extra, por ahí pasa, el jugador de la U debe sentirse más importante que el jugador de Colo Colo y así fue, asú lo sentí muchas veces y así nos dio resultado en esa época".

El ex goleador azul cree que "lo que le corresponde al jugador de la U es ir y ganar, muchos van a jugar por primera vez y ellos son los encargados de dar vuelta la historia, esa mochila le pertenece al club en general, pero el que va a jugar debe asumir el momento y ahí está la diferencia, sacarse la mochila y escribir una nueva historia".

Sobre los años que Universidad de Chile no puede ganar en el estadio Monumental, Rivarola piensa que "del último partido van pasando los años y más allá de que hubo tiempo donde no se jugó y otros encuentros que salieron empatados, se acumulan y va recayendo la responsabilidad en jugadorees que están en el momento y muhcas veces cargan una mochila que no les corresponde, pero igualmente es una historia del club que deben asumir y esa mochila se va a haciendo más grande porque hay un hostigamiento, y una inclinación de la prensa a que deben ganar sí o sí, y esa mochila no la han podido llevar y sobreponerse a eso".

Para el final Goku, se refiere a lo solicitado que es cada vez que juegan Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental.

"Siempre a uno le gusta que lo recuerden porque fueron momentos importantes individualmente y para el club y para los hinchas, pero por su puesto después de tantos años ya cansa y aburre un poco y ya no estoy hablando antes de los clásicos porque uno repite lo mismo, es entrar en lo mismo siempre y uno al fin lo que espera es que el equipo, los jugadores entren y ganen de una vez por todas que es lo que queremos y después que nos sigan recordando a Vaccia, Carlos Garrido y a mi por una época gloriosa en el Monumental, pero lo que esperamos, es volver a ganar", cerró.