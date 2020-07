La pena de Clarence Acuña: "Me hubiese encantado volver a la U"

Uno de los pilares de Universidad de Chile en el bicampeonato de 1999-2000 fue Clarence Acuña. El rancagüino llegó en 1997 al cuadro laico y se ganó un puesto en el laureado equipo azul de los '90.

Sus buenas actuaciones le valieron un traspaso al Newcastle de la Premier League, club en el que estuvo tres años y donde tuvo un excelente rendimiento.

Luego de su paso por las Urracas y de su breve etapa en Rosario Central, Acuña regresó al fútbol chileno en 2005, pero no a Universidad de Chile. El volante pasó por Palestino, Unión Española, Deportes Concepción y Deportes La Serena.

Clarence Acuña due Bicampeón con Universidad de Chile (99-00) y ganó dos Copa Chile

En conversación con La Magia Azul por RedGol, Acuña confesó su lamento por no poder tener una segunda parte en la U: "A mí me hubiese gustado volver a la U, me hubiese encantado. Con toda la experiencia creo que hubiese sido un aporte significativo, ya sea para jugar; para los que están en el camarín, o para marcarle la pauta a las inferiores para que puedan ir a Europa y volver".

"Pero nunca se me dio la posibilidad, nunca un llamado, ni un correo, así que no sé porque no habrá pasado, no se dio nomás, tomémoslo por ese lado", cerró.