La pasión azul del traductor oficial de Jorge Sampaoli en Marsella: "Me enamoré de su Universidad de Chile"

El DT Jorge Sampaoli está cautivando a Marsella. El ex entrenador de la selección chilena tiene al Olympique en el segundo lugar de Ligue 1, sólo superado por el galáctico PSG, y encanta con su juego a Francia entera. El equipo del casildense es un fenómeno.

Pero también lo es el técnico, que se encontró una sorpresa inesperada en su regreso a Europa. El intérprete o traductor que lo acompaña en las ruedas de prensa se hizo fanático de Universidad de Chile en 2011, con la histórica campaña para ganar la Copa Sudamericana.

Es la historia del francoespañol Nicolas Faure, quien confesó su pasión azul con Redgol. "A Jorge Sampaoli no lo había conocido antes de esta temporada y de mi trabajo con él en el Marsella. Pero me enamoré de su Universidad de Chile", reconoce a la distancia.

"Allá por 2011 empecé a trabajar en Londres como relator de fútbol, y me tocó narrar la U. Me pareció increíble y desde entonces la seguí. Viví la temporada histórica cómo un hincha más del Romántico Viajero", sentencia en un vehemente relato.

Faure recuerda que empezó a hablar de la U en los medios franceses, "del estilo Sampaoli y de algunos jugadores que acabarían en Europa, cómo Charles Aránguiz, Chelo (Marcelo) Díaz o Edu Vargas". Así se desató un encantamiento, que se extiende hasta nuestros días.

Intérprete de Jorge Sampaoli... y Marcelo Bielsa



Jorge Sampaoli y Nicolás Faure dieron una vuelta larga para encontrarse. Mientras el casildense dirigía a la selección chilena, Sevilla, selección argentina, Santos y Atlético Mineiro, el intérprete echaba raíces en el deporte y conocía una figura de talla mundial.

"Empecé mi andadura cómo intérprete en 2015, trabajando para el Olympique de Marsella y Marcelo Bielsa. Después de su primera temporada, me llamaron para probar como intérprete para la segunda", recuerda.

- La emotiva charla del "traguen veneno" en Marsella

"Pero, desgraciadamente, me tocó hacer la fatídica rueda de prensa de su marcha del Olympique de Marsella, que sorprendió a todos. Siendo hincha del OM desde siempre, me dolió mucho. Además ese día en que me tocó trabajar y vivir su marcha en primera persona, era mi cumpleaños", lamenta.

"También me permitió empezar en el mundo de la interpretación y trabajar con muchos entrenadores, como Unai Emery (PSG), Javier Calleja (Villarreal), Rudi Garcia (Olympique Marsella), Thierry Henry (AS Monaco) o el Cholo Simeone (Atlético)", valora.

El viaje a la Copa América 2015



Nicolás Faure intuía algo y con unos "compañeros periodistas" decidió recorrer Chile y cubrir la Copa América para medios franceses. "Estuvimos un mes allí y fue increíble también. Tuve la suerte de presenciar la victoria final de la Roja de Sampaoli en el Nacional", asegura.

Hoy puede decir que trabajó con dos de los pilares de la generación dorada, precisamente Bielsa y Sampaoli. "Es verdad que el paralelo con Bielsa siempre va a estar ahí y más en Marsella, ya que el Loco fue un DT que dejó su huella en el Velodrome", advierte.

Por eso marca las diferencias entre ambos. "Sampaoli es muy distinto. Se adapta mucho más y creo que le ayudará en Francia, un fútbol muy rápido en transiciones. Son dos entrenadores hechos para una ciudad cómo Marsella", completa.

El cuadro focense lleva quince partidos sin perder y enfrenta una agenda recargadísima, contra Angers, Lens y el campeón Lille por la Ligue 1, y Galatasaray en la Europa League. Todo antes de la fecha FIFA de octubre.