La particular crítica de Gerardo Reinoso: "Hasta Stevie Wonder se da cuenta que la U juega muy feo y no tiene una línea"

Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena este domingo a las 15:00 en el Estadio La Portada con la intención de sumar de a tres luego de pálido debut ante Huachipato en la segunda fecha.

El entrenador Rafael Dudamel decidió hacer cambios y decidió mandar al banco a Joaquín Larrivey, goleador de los azules en la temporada anterior.

Al que no le gustó nada esta decisión, fue a Gerardo Manuel Reinoso, que a pesar de su amor por Universidad Católica, está muy preocupado de lo que pasa en los azules, ya que el desafectado delantero argentino es su yerno.

"Hasta Stevie Wonder se da cuenta que la U juega muy feo y no tiene una línea. Un tipo que grita los 90' minutos, los jugadores lo miran y dicen 'cuando te vas a callar'", aseguró en conversación con Redgol.

La Vieja compartió camarín con Sergio Vargas en Independiente y desde esa época tiene una buena relación y según Reinoso, el Superman también sabe que la U juega mal.

"Sergio (Vargas) es muy amigo mío, tenemos gran confianza, por ahí me ha preguntado por jugadores, que lo ayude. Él también es inteligente y sabe que no juegan a nada, pero no te lo va a decir", cerró.