El delantero de Universidad de Chile sigue castigado por no entrenar tras una fiesta familiar, por lo que no será parte del grupo de viajeros en Valparaíso para enfrentar a Audax Italiano. Pese a eso, en redes sociales se ha mostrado activo, con sus entrenamientos personales, tratando de dar vuelta la página y enfocarse en su desempeño.

El castigo para Junior Fernandes se mantiene en Universidad de Chile, donde Santiago Escobar, fiel a su palabra, lo dejará al margen del encuentro del viernes ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

Si bien esta semana el técnico colombiano no enfrentó los micrófonos, lo que mencionó el jueves pasado se mantiene para el delantero.

"El no estuvo en la calle. Estuvo en el cumpleaños de su esposa. Y al otro día no entrenó, e internamente hay un tema deportivo que yo como DT tomaré una decisión y seguramente Junior no estará en esa convocatoria", comentó en esa oportunidad Escobar.

"No estuvo en el entrenamiento. Eso se aclaró con el jugador, y es una sanción deportiva por este partido. En la institución hay derechos y deberes. El no entrenó al día siguiente y por eso viene esa sanción", dejando en claro que se venía el castigo, el que se cumplirá este viernes.

Cambia el foco

Pese a esto, Junior no ha bajado los brazos en los entrenamientos. Es más, los hinchas se han percatado de las publicaciones que ha realizado en redes sociales, donde se ve realizando entrenamientos en forma individual para demostrar que trabaja en enfocar su regreso en la U.

Eso no es todo, porque también ocupa frases motivacionales: "El mayor placer en la vida es hacer lo que la gente dice que no eres capaz de hacer".

Si bien Escobar no definió por cuánto durará su castigo, lo más probable es que ya esté disponible para la próxima fecha, cuando enfrenten a La Serena.