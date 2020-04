La loca historia de Gerardo Pelusso: "Me disfracé de rockero para venir a Universidad de Chile"

Gerardo Pelusso no disimula su orgullo al hablar de Universidad de Chile. El entrenador uruguayo conversó en vivo en el programa La RedGoleta de RedGol y reveló una historia que marcó su paso por Universidad de Chile, donde alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

El estratega recordó cómo se dio su llegada a la U en 2009, cuando reemplazó en el puesto a Pepe Basualdo e inició un positivo recorrido en el elenco universitario, con una reunión en Santiago en la que debió disfrazarse de incógnito.

"La reunión con los dos gerentes del club fue en secreto. Ellos y yo queríamos que fuera en secreto, pero yo soy competitivo cien por ciento y propuse que fuera en terreno neutral, en Buenos Aires. Que yo no tuviera que ir a Santiago, ni que ellos vinieran para acá (Montevideo)", explicó el carismático entrenador.

El problema estaba en que Pelusso no quería que la prensa se enterara y que después supo que tenía que venir sí o sí a Chile. "Si me dicen que no después de ir a Santiago es una derrota. Si me reconocen ahí y después no me contratan quedo como un perdedor", sentenció.

Por esa razón, el DT uruguayo buscó otra salida. "Me disfracé de rockero. Me vestí de negro, me puse gorro y lentes. Impresentable. Llegué al aeropuerto de Montevideo, pasaba por el lado de conocidos míos y no me reconocían", explicó.

"No me conocía nadie. Cuando llegamos allá (Santiago) estaba esperando a (el representante) Washington Castro y no se dio cuenta. Después le grité y le dije 'estoy muy bien disfrazado'. Pero si me tocaba perder prefiero que nadie sepa que perdí", recordó.

El entrenador oriental finalmente fue presentado en Universidad de Chile y comenzó a trabajar el 2 de diciembre, de cara a un ciclo en el que llegó a semifinales de la Copa Libertadores de América por segunda vez consecutiva, luego de haberlo hecho en Nacional de Uruguay.