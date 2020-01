La jugada que mata a la U: Ángelo Henríquez no hace caso y le quita el penal a Gonzalo Espinoza

La jugada clave de la final que Colo Colo le ganó a la U fue el penal errado por Ángelo Henríquez ante Brayan Cortés, a los 20 minutos de juego en la Copa Chile.

Aquel disparo cambió el partido, porque tras la situación vinieron los goles de los albos, que se quedaron con el título.

Pero la historia va más allá, porque el delantero no era el encargado de patear el penal, sino que Gonzalo Espinoza, quien anotó desde los 12 pasos ante el Cacique en el pasado Superclásico jugado en el Monumental.

El entrenador de la U, Hernán Caputto, fue el encargado de dar a conocer la situación.

"Gonzalo (Espinoza). Era el designado. A veces ocurren estas cosas, Ángelo tenía ganas, estaba con optimismo y esto pasa. No me molesta porque estas cosas suceden. Me molestaría que se peleen, que se ha visto. No fue así", sostuvo el DT.

"Confío en todos y también en Ángelo. Puede errar un penal y tuvo otras opciones, pero eso no determina mi confianza. Tiene muchas capacidades, nos da muchas cosas. Se sintió confiado, quería la posibilidad y son las cosas que pasan. Eso se habla después de que no entró. Si era gol, cambiaba la pregunta. Rápidamente los jugadores se deben poner a punto en lo anímico. El domingo jugamos, nos duele perder una final y con Colo Colo, pero ya estamos pensando en el fin de semana", agregó el estratega.

La jugada cambió el partido y Henríquez debe seguir lamentándose.