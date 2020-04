La infidencia de Gerardo Reinoso junto a Sergio Vargas: “Qué linda está tu hermana, en la noche me cambio de pieza…”

Las últimas semanas varios futbolistas han revelado sabrosas historias o anécdotas de su pasado. En esta ocasión, fue el argentino Gerardo Reinoso, recordado volante de Universidad Católica, Santiago Wanderers, Palestino y Unión Española, quien reveló una graciosa infidencia junto a Sergio Vargas, retirado arquero e ídolo de Universidad de Chile.

En conversación con RedGol la Vieja Reinoso contó que conoce a Vargas “desde los 14 años, cuando realizábamos las inferiores en Independiente (Argentina). Como yo vivía muy lejos, Sergio me llevaba a Chacabuco, donde él vivía. Para llegar allá hacíamos dedo con los camioneros”, partió relatando.

“Siempre me quedaba con Sergio y una noche estaba con él, su abuela y su hermana y yo le dije: ‘qué linda está tu hermana. En la noche me voy a cambiar de pieza’. La cosa es que, al otro día, en el desayuno, nos levantamos todos y despierta muy feliz la abuelita y Sergio me dice: ‘parece que te equivocaste de pieza’. Mientras su abuela decía que estaba contenta con mi visita, que volviera siempre (se ríe)”.

Reinoso vistiendo la camiseta de la UC.

Pero eso no es todo, porque también tuvo palabras para hablar sobre su yerno, Joaquín Larrivey, quien es el flamante refuerzo y goleador de Universidad de Chile.

“Estoy contento por él, porque llegó a Chile. Él venía de Cerro Porteño y tenía muchas dudas cuando recibió el ofrecimiento. Sin embargo, le di los mejores datos, le dije lo que significaba jugar en la U y ahora está feliz y está viviendo un lindo presente. Mi hija quería que fuese a jugar a la UC, pero no se dio. Ahora tengo el pretexto de ir a Santiago para ver a mis nietos y todo. Le deseo los mejores de los éxitos”, mencionó.

Larrivey formó familia junto a la hija de Reinoso. (FOTO: Agencia Uno)

No obstante, aprovechando la buena conversación que se dio junto a RedGol, aprovechó para revelar lo que le sucedió cuando vio los goles que marcó su yerno vistiendo la camiseta Azul.

“Cuando marcó salté para celebrar, pero me di cuenta de la realidad, que estaba gritando un gol de la U (se ríe), pero lo estaba haciendo por mi yerno que por la U. Ojalá que Larrivey pueda terminar su carrera ahí, porque está feliz. Mi hija ya le dije que era cruzada, tiene todo de la UC y eso no se negocia. Voy a tener una lucha dura por mis nietos, Larrivey le pone camisetas de la U, pero a mí no me gusta y lo trataré de cambiar”, confesó.

“No puedo gritar los goles de la U, mi hija es de la UC, mis nietos serán de la UC, pero fingiremos ser hinchas de la U por él. Empezó bien la U y agarró una buena racha. Caputto lo tuve de compañero en la Unión, salimos campeones y es un chico que se ha preparado”, sentenció.