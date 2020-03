La formación de la U para el partido clave ante Everton en el regreso de Herrera al Nacional

¡QUÉ LINDO ES EL FÚTBOL!������������ El Saarbrücken (equipo alemán de la cuarta división) eliminó al F. Düsseldorf (equipo de la Bundesliga) de la DFB Pokal y avanzó a semifinales tras vencerlo por 7-6 en penales. Nunca un equipo de esta categoría había llegado tan lejos. ¿El héroe de la jornada? Daniel Batz, el portero que atajó 1 penal en el tiempo reglamentario y 4 en la tanda de definición. ¿Qué tal, Redgoleros? ¿Recuerdas otra hazaña como esta?��������

