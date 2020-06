La descarnada confesión de Walter Montillo: "Con mi viejo estuvimos distanciados seis años

El mundo azul estuvo de luto con la noticia de la muerte del abuelo y del padre de Walter Montillo a causa del covid19 a comienzos de abril.

De este doloroso tema, el volante de la U conversó en el programa Jugados en Casa de Vía X, contando que los últimos años había estado alejado de su progenitor.

"Con mi viejo había estado un tiempo distanciado, habíamos tenido problemas familiares, una pelota que cada vez se hizo más grande y el año pasado la habíamos parado, hablamos para ver si podíamos tener una segunda chance de retomar el contacto y lamentablemente este año falleció", confesó la Ardilla.

Agregando que "Seis años estuvimos distanciados, cada casa es un mundo y lamentablemente no pudimos tener la relación que me hubiese gustado, supongo que a él también, pero cuando nos ponemos grandes los problemas son más grandes".

Montillo conversando con Redgol en febrero (Redgol)

Consultado respecto a cómo ha llevado la pena que le significó la pérdida de su padre, Montillo apela a su familia.

“Lamentablemente a mi viejo lo agarró el Covid, y fue una de las personas que no pudo recuperarse, tristemente me ha tocado estar acá lejos, pero tratando de seguir adelante, poniendo el pecho. Tengo 3 hijos y mi señora que me necesitan, hago mi duelo cuando la cabeza se pone a pensar en que podía haber hecho, en que podría haber ayudado, pero la vida sigue y te da estos golpes”, cerró.