La crítica de la esposa de Walter Montillo: "Respetaste tu parte del trato, pero no te abrieron la puerta"

Una velada crítica a la dirigencia de Universidad de Chile hizo la esposa de Walter Montillo, Melina Ianazzo, a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram, y donde valora la decisión de retirarse que tomó el jugador argentino.

"Siempre dijiste que te querías retirar en la U. Lamento profundamente que no hayas podido volver antes (no entremos en detalles) y que esta pandemia maldita te haya alejado tanto tiempo de la cancha y de la gente... pero así tenía que ser", sentenció.

"Quizás fue una forma de mostrar una vez más que tu palabra pesa, y mucho. No pusiste excusas, te portaste como un señor. Respetaste tu parte del trato, te invitaron a quedarte pero no te abrieron la puerta... y supiste agradecer y decir adiós", dijo la mujer.

Así mismo, la pareja de La Ardilla felicitó a Walter en su hora final. "Gracias por ser ejemplo de integridad! Sos digno y honrado. Claro que quedaba Monti para rato (una vez más) pero ahora sí es hora de descansar".

Melina reveló además detalles sobre lo que fue el regreso del argentino a la U. "Recuerdo ese llamado de Capu (Hernán Caputto) en diciembre del año pasado. No querías atender porque sabías lo que te iba a decir y no podrías decirle que no".

"La U siempre fue tu fetiche, tu punto débil, tu cuenta pendiente, tu primer amor. Y, como siempre se vuelve al primer amor, dejaste tu orgullo y tu zona de confort para volver a donde tanto deseabas", agregó.

Walter Montillo tomó la decisión de retirarse del fútbol por un tema familiar. Foto: Instagram

"Supiste brillar. Aún te quedaba mucho fútbol para devolver a los hinchas que te esperaban. Sin embargo, volver a la U era el principio del fin. Lo sabíamos", concluye el escrito que suma más de tres mil likes.

