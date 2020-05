La cómica conversación de Luis Suárez con Walter Montillo: “Aún sigo esperando la ropa que me prometió Santino”

Hace unos días atrás se viralizó la tierna historia de Santino, hijo de Walter Montillo, quien se creó una cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a un falso Lionel Messi, Gerard Piqué y Luis Suárez, obteniendo respuesta de este último.

En ese sentido, a través de Fox Sport Argentina, el volante de Universidad de Chile dialogó con el uruguayo sobre esta situación, le pidió las disculpas por el mensaje y le aseguró que prontamente le enviará la ropa que le prometió su hijo al delantero de Barcelona.

“Creo que uno que uno es padre y entiende por la situación que pasan otros padres en el día a día de la cuarentena y, en este caso, me gustó cómo Santino se metió a mandar mensajes. Causó un poco de gracia la forma de cómo se expresaba y debía tener un mínimo detalle con él, además que sigo esperando la ropa que me prometió (se ríe)”, señaló Suárez.

LA RESPUESTA DE LUIS SUÁREZ#FOXRadio | El uruguayo habló con Montillo sobre el audio que le envió su hijo. pic.twitter.com/gG3YGmKoMb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 7, 2020

Ambos jugadores admitieron que no se conocían y que luego de esta situación mantuvieron un diálogo por Instagram. “Para mí esto es un orgullo. Uno fue niño, tuvimos ídolos y también pasamos por esa sensación de querer llegar a ser como otros. En mi caso, quería ser como Batistuta y Enzo Francescoli. Me resulta difícil contestar todos los mensajes que me llegan, pero trato siempre de sacarles una sonrisa a los niños. En este caso el tema se dio a conocer, porque se trató del hijo de Walter”, agregó el artillero uruguayo.

Recordemos que Santino le mandó un mensaje que decía: “Hola Luis Suárez te traje tu ropa de fútbol” a lo que el delantero catalán respondió: “Hola Santino, ¿cómo andas, todo bien? Acá desde Barcelona te quería mandar un abrazo muy grande. Y quería retarte, ja. Quedaste en mandarme la ropa, y no me llegó. Estoy a la espera”.

"BATISTUTA Y FRANCESCOLI FUERON MIS ÍDOLOS DE CHICO"#FOXRadio | Luis Suárez reconoció su admiración por los ex jugadores. pic.twitter.com/pH06Nhiikq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 7, 2020