Universidad de Chile superó a Colo Colo en las interacciones de Instagram durante diciembre de 2020

El sitio Deportes y Finanzas se dio a la tarea de establecer los clubes del continente con más interacción en Instagram durante diciembre de 2020 y los equipos brasileños ganan por paliza acaparando gran parte del top 10, salvo River Plate, Boca Juniors y el América de México.

Asimismo, el listado encabezado por Flamengo con 30,7 millones de interacciones revela que en la mencionada red social Universidad de Chile supera a Colo Colo en alcance. Los azules ocupan el lugar 15° con 3 millones de interacciones versus las 2,74 millones de los albos en el puesto 18° de diciembre.

Junto a Flamengo, el podio lo completa Sao Paulo (18,1 millones) y River Plate (16,4). Más atrás aparecen Corinthians (4°), Boca Juniors (5°), Santos (6°), Palmeiras (7°), Atlético Mineiro (8°), América (9°) y Gremio (10°), cerrando el top 10.

El listado continúa con Internacional, Chivas, Barcelona, Vasco Da Gama, la U, América de Cali, Cruzeiro, Colo Colo, Pumas UNAM y el Ceara.

Los clubes de América con más interacciones en Instagram durante diciembre de 2020, presentes la U y Colo Colo.

Asimismo, Deportes y Finanzas revela que en YouTube los clubes brasileños también son los que sacan más partido en la región. Entre me gusta, no me gusta, comentarios y vistas, el top 10 de todo el 2020 es liderado exclusivamente por equipos del país de la samba (salvo el América), Flamengo en el primer lugar con 249 millones de interacciones.