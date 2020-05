Kike Acuña: “Soy hincha de la UC, pero tuve la suerte de jugar con la mejor barra de Chile a mi espalda, la de Universidad de Chile”

Jorge Kike Acuña siempre deja cosas sabrosas cuando habla y en esta ocasión no fue la excepción, porque en entrevista en exclusivo con RedGol recordó su paso por Universidad de Chile y las consecuencias que le trajo con los hinchas.

“Pasaron varias cosas para que yo llegase a la U. La primera vez que vuelvo a la UC, realicé un esfuerzo muy grande para volver, luego me voy a Inglaterra y por problemas con mi representante no pude firmar un contrato por cuatro años así que me tuve que devolver. Ahí Católica no me quiso, me llama Sergio Vargas y me dice que vaya al CDA, voy y firmo en Universidad de Chile”, parte contando.

“Fue un error firmar por la U, porque soy reconocido hinchas de la UC y la gente iba a putearme a los entrenamientos, me llevaban tatuadores para que me borrara todo lo ligado a la UC, por eso lo digo, no por la institución, dirigentes o compañeros. Tuve la suerte de jugar a las espaldas con la mejor barra de Chile, porque te acompañaban siempre. Tuve la suerte de conocer a los líderes de las barras y todo, pero la gente no entiende que esto es un trabajo”, agregó.

Kike Acuña en diálogo con RedGol. (FOTO: Pantallazo)

“Nunca tuve problemas con los líderes de la barra de la U, siempre fueron respetuosos. Por indisciplina tuve que dejar la U y me fui a jugar a Sudáfrica. A mi me echaron de la U, pero no me fui por problemas con los hinchas, jugadores u otra cosa”, complementa.

Al ser consultado si es un error que los fanáticos critiquen a los jugadores por jugar por el equipo rival, como ocurrió en su caso, mencionó que “no debería existir tantos problemas si el jugador es profesional, la gente de la UC, quienes me veían como un ídolo, no lo entendieron en su momento y me costó volver a ganarme el cariño de ellos. Al final esto es fútbol y pasan cosas que no pasan en otro lugar”