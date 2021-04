Juvenal Olmos analiza las instrucciones al borde de la cancha de Rafael Dudamel: "No es normal, es como si no hubiese entrenado, como si estuviera recién llegado"

Universidad de Chile empató 1-1 con Huachipato en el inicio del Campeonato Nacional y las críticas le llovieron a Rafael Dudamel por no mostrar un avance respecto a lo que mostró el año pasado con el mismo estratega venezolano en el banco.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT, exhibieron la tercera cámara, espacio donde mostraron al entrenador azul dándole instrucciones a sus dirigidos, algo que llamó la atención del panel, especialmente la de Juvenal Olmos.

Llamamos al ex entrenador de la selección chilena y no tuvo problemas en asegurar que "ese exceso de gritos al borde de la cancha, no es normal. No es normal que hayan tantas instrucciones para todos los jugadores, es como si no hubiese entrenado, como si estuviera recién llegado".

Olmos cree que "Dudamel esta a mitad de camino respecto a la propuesta que él quiere hacer y la propuesta que no ha podido desarrollar, porque parece que desde que sacó a Walter Montillo para poner a Jimmy Martínez, porque quiso sacar un volante clásico de salida por uno interior o mixto. Pero, ahora se va Montillo y le traen a Marcelo Cañete".

Agregando que "entonces yo no sé si le gusta jugar así o no, porque en las selecciones venezolanas jugaba de otra forma, sin ese 10 clásico, entonces la oferta que tiene la U, no es la que él quiere hacer, entonces arriesga ahora que se venden las acciones que le digan que se vaya sin poder haber ofrecido lo que él quiere hacer".

Juvenal le consigna a Redgol que "lo peor que le puede pasar a un técnico es irse de un lugar y no hacer lo que él quiere. Si soy ultra defensivo, bueno que me echen por eso, si soy ultra ofensivo, también.

Para el final, Juvenal Olmos hace un duro diagnóstico de lo que ocurre en Universidad de Chile, asegurando que nadie sabe a que juega el cuadro azul.

"En la U no se observa cuál es la mano técnica o mano táctica, no se sabe a qué juega, si es por los costados, por el medio, juega con dos centrodelanteros, juega a achicar a a defenderse, no es posible determinar cómo juega", cerró.