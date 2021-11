Universidad de Chile quedó muy complicada con el descenso luego que este sábado empatara sin goles ante Cobresal. Los Azules sumaron apenas un punto y con los otros resultados en el Campeonato Nacional, quedando en zona de promoción a una fecha del final.

El momento que atraviesa la escuadra estudiantil llegó a un punto crítico, con un juego que no ilusiona a los hinchas y que los tiene a un paso de caer al descenso directo. Reflejo de ello fue lo visto en la cancha del estadio El Cobre, donde no se encontraron nunca.

Pero como si eso fuera poco, la desesperación también se tomó al plantel. En el minuto 85' de partido, Junior Fernandes tuvo un fuerte encontrón con Matías Donoso y Juan Carlos Gaete, lo que terminó en incidentes que por suerte no pasaron a mayores.

El delantero encaró por la banda derecha y echó a correr la pelota cuando recibió un leve contacto de Cristhofer Mesías. De inmediato el artillero se lanzó al piso, mientras el árbitro no dudaba en sancionar la falta, lo que sacó de sus casillas a los Mineros.

El fuerte cruce entre Junior Fernandes, Matías Donoso y Juan Carlos Gaete

Una vez que Junior Fernandes cayó tras el contacto y el juez del encuentro cobró a favor de la U, Matías Donoso y Juan Carlos Gaete fueron a encararlo. Y no lo hicieron de forma calmada, sino que por poco se lo comen vivo, como quedó reflejado en La Otra Cámara de TNT Sports.

"¡Párate, cul… Párate!", le gritó de inmediato el ex Colo Colo, quien lo miró con cara de pocos amigos y luego se retiró. Fue ahí cuando se acercó el centrodelantero de Cobresal a criticar su actuar. "¿Qué te creís, cul…?".

Pero eso no sería lo único, ya que Junior se levantó ante la provocación de Donoso. En ese momento el goleador lo volvió a ningunear. "No me vengai a abrir los ojos así, conche…", lanzó para luego hablarle al árbitro. "Te insulta como quiere el carro chico, ¿y no le dices nada?", criticó para luego volver contra Fernandes. "Vo’ tenís que tener más calidad, hueón".

Ahora la U debe dar vuelta la página rápido para enfocarse en la gran "final" que tiene este domingo ante Unión La Calera. Si la U pierde y Huachipato gana junto con Curicó Unido, caerá a la zona de descenso directo. Si empata, debe esperar otros resultados. ¿Qué pasará con su futuro?