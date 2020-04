Julio Moreyra y las finales perdidas ante UC y Colo Colo: "Nos faltó suerte y convertir los penales"

El defensor argentino de 38 años, Julio César Moreyra, defendió a Universidad de Chile entre 2005 y 2006, esto sin contar su paso por Santiago Morning el 2016. Pese a que no logró coronarse campeón, en los azules el “Indio” es recordado por los azules.

“El fin de semana muchos hinchas me saludaron y yo no entendía mucho, pero después me dijeron que era porque Colo Colo estaba de aniversario. Debo ser el único indio querido por el pueblo azul”, bromeó en Radio ADN.

Por otro lado opinó qué le faltó a la U para quedarse con las finales perdidas por el Chuncho ante Universidad Católica y Colo Colo el Clausura 2005 y el Apertura 2006 respectivamente. Además, reveló su felicidad por compartir con Marcelo Salas.

“Nos faltó suerte y convertir los penales. (…) Fue un privilegio, Marcelo se sentaba al lado mío. Llegamos prácticamente juntos al equipo y él me pasaba a buscar. Un crack en la cancha y como persona también, humilde”, expuso.

Agregó una anécdota: “empatamos contra Coquimbo cero a cero un sábado y el vuelo de regreso salía el domingo por la tarde. El técnico Gustavo Huerta estaba enojado y dijo que nadie saldría del hotel. Estábamos encerrados jugando cartas, escuchando música, aburridos. Hasta que Salas dice ‘muchachos vamos a salir. Yo mañana hablo con el entrenador’. Al final salimos y la pasamos bárbaro. Ahí te das cuenta lo importante de tener un jugador de tanto peso como el Matador, que tampoco se le puede decir nada”.

Respecto al tortuoso final de año el 2019 sentenció que “hice la fuerza a distancia para que no descendieran, sufriendo. Gracias a Dios no sucedió. Ojalá vuelva a ser la U que gana los campeonatos. La Gloriosa”.