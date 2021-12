El plantel y cuerpo técnico de Universidad de Chile femenino, campeonas del Campeonato Femenino 2021, visitó la casa de estudios de la Universidad de Chile para reunirse con el rector Ennio Vivaldi.

Cabe recordar que en una nueva carta a Azul Azul, Vivaldi exigió contratos profesionales para todas las jugadoras del primer equipo del Chuncho. En el encuentro, agradeció a Las Leonas por el título y se comprometió en seguir avanzando en espacios académicos para las jugadoras de la U.

“Fue un momento de mucha emoción, estamos muy felices, queremos congratular y agradecer a las jugadoras y el cuerpo técnico. Quisimos que vinieran acá a la casa central en el patio Andrés Bello. Es un símbolo del enorme valor que le otorgamos a este deporte sano”, dijo Vivaldi.

El rector de la U agregó que “queremos también hacer del deporte parte del ámbito de nuestra universidad y creo que hemos dado pasos muy importantes para que los jóvenes que practican deporte por la universidad tengan la oportunidad de estudiar acá, de hacer seguimientos , cursos remediales y poder incorporarse a la parte académica de la universidad. Esta convergencia de la universidad como casa de estudios y como club Universidad de Chile genera un ambiente compartido de lo académico y deportivo, como debe ser”.

“La universidad tiene el deber de retribuir el esfuerzo deportivo incorporándolo en el plano académico. En eso nos hemos esforzado mucho. Importante destacar que muchas veces, por motivos que no tienen nada que ver con las capacidades ni talentos, sino por las oportunidades que se han tenido, las estudiantes no han tenido la mejor formación. Por eso como universidad nos comprometemos a darles cursos, a ofrecerles cursos remediales que las pongan al nivel en que deberían estar o que hubiesen estado con mejores oportunidades en la etapa formativa media y básica de la educación. No tenemos palabras para agradecer lo importante que ha sido que las mujeres logren el campeonato. Felicitaciones”, complementó la cabeza de la casa de estudios.

Por su parte, Fernanda Pinilla tomó la palabra en representación de las jugadoras azules. La capitana del Chuncho cursa en la Universidad de Chile un doctorado en Física tras haberse licenciado en Ciencias.

“Lo valoramos mucho, es un reconocimiento importante para nosotros. Con su agenda hacerse un espacio a estas alturas del año es valorable y nos enorgullece que esté en constante contacto con nosotras y se sientan orgullosos de lo que hemos conseguido. Es algo importante para el club y la casa de estudios”, dijo la capitana de la U.

Fernanda Pinilla sentenció que “mi pasión y amor por la U comenzó en la casa de estudios y me siento como una de las pioneras de este sentimiento azul. Estoy bien orgullosa y contenta de estar en ambos mundos como estudiante y futbolista”.