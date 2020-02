Jugadora de Universidad de Chile hará un bingo para continuar con su sueño de jugar al fútbol

Una jugadora de la rama femenina de Universidad de Chile tendrá que acudir al tradicional bingo para continuar con su sueño de ser futbolista profesional.

Se trata de Elisa Pérez, quien también es seleccionada nacional. La futbolista busca la forma para poder seguir costeando su estadía en Santiago y poder seguir vistiendo la camiseta azul este 2020.

Según consigna diarioelcentro.cl, "en Santiago no tenía donde estar. Se me complicaban las cosas, los viajes, porque yo no tengo pase escolar, entonces gasto como 50 lucas mensuales y, con lo que me da la U, no alcanzo a pasar el mes con eso", explicó la talentosa joven de 18 años.

"Gasto 300 lucas mensuales más o menos en todo, lo que sale prácticamente del bolsillo de mis papás", agregó la angustiada seleccionada chilena.

Es por esto que se realizará un bingo bailable este sábado, desde las 21:00 horas en el Gimnasio Municipal de su ciudad natal, Longavi. La entradas tendrán un costo de $4.000 pesos. Las cuales pueden ser adquiridas en el Gimnasio Municipal de Longaví, o contactando directamente a la jugadora en sus redes sociales.

Una situación lamentable para una joven jugadora que desea cumplir sus sueños. Al parecer, como dijo un ministro hace unos años, los bingos parecen ser la solución que al gobierno y los clubes más les acomoda.