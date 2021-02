¿Juan Román Riquelme llamó a Eugenio Mena? Polémica entre Boca y Racing en Argentina

Eugenio Mena está en el ojo del huracán del la polémica que protagonizan Racing Club y Boca Juniors en el fútbol argentino. El destacado lateral chileno está negociando mejoras de contrato y hasta Juan Román Riquelme aparece en la escena.

Eso es lo que ha dejado la historia del campeón de Copa Sudamericana y bicampeón de América, que exige un alza en el valor del dólar que especifica su contrato, en medio de la recesión que vive el hermano país.

En el debate se metieron dos iracundos periodistas de ESPN F12, donde Leonardo Paradizo dio su exclusiva. "Boca ha hecho lo mismo que ha realizado con (Esteban) Rolón de Huracán para llevárselo. Es decir, hablar con el jugador y no con el club", denunció.

"Boca ha llamado, Juan Román Riquelme ha llamado a un jugador que está en conflicto contractual, a Eugenio Mena, y en Racing se han enterado de esta situación. Pero no se han comunicado con Racing", advirtió el comunicador.

El problema fue que su colega encargado de Boca Juniors, Augusto César desmintió la información. "Yo pregunté a la mañana en el Consejo de Fútbol y me dijeron que no interesa, acá niegan todo llamado. Para nada, no están buscando alguien así", sentenció.

Pero Paradizo volvió a arremeter. "No es de cumpleaños que lo llamaron, pero de que lo llamaron, lo llamaron. Obviamente te lo van a negar", replicó el comunicador en el programa de Mariano Closs.

Eugenio Mena ganó una Superliga y un Trofeo de Campeones en su paso por Racing de Avellaneda desde 2018

Lo cierto es que el panorama para Mena ha mejorado en las últimas horas y aparentemente está cerca de un acuerdo para conseguir un reajuste en contrato, que termina en junio próximo, una alivio para los hinchas de Racing.

Pero no tanto para Universidad de Chile, que esperaba contar con el zurdo a partir del inicio de la próxima temporada. Al parecer, no son los plazos que considera Mena, que no ha vuelto a entrenar con Racing por lesión.