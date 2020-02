Juan Manuel Olivera y alza futbolística de la U: “Un factor importante ha sido la llegada de Walter Montillo”

El recordado delantero de Universidad de Chile, Juan Manuel Olivera, se refirió al alza futbolística que ha tenido el equipo dirigido por Hernán Caputto, en comparación a la temporada pasada, y expresó que este buen momento se debe, en gran parte, a la llegada de Walter Montillo al club.

En ese sentido, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, señaló que "Montillo dentro y fuera de la cancha es una tremenda incorporación, su dinámica, cambio de ritmo y juego de la mitad hacia adelante, ser asistidor constantemente y también aportar con sus goles, si bien no es su mayor característica, ya tiene una trayectoria y una experiencia importante por detrás, que seguramente eso le ayuda mucho a su juego".

"Si nos ponemos a pensar en esta U y en la del año pasado, tenemos que decir que el factor no solo ha sido Montillo, pero sí que ha aportado", complementó recordando que compartió camarín con la Ardilla en 2009 y 2010.

En relación al nivel del equipo, expresó que “ha evolucionado, que de a poco va a ir encontrando su juego y que hoy por hoy está tratando de volver a ser la U protagonista que toda la hinchada se merece".

Al ser consultado por los actuales delanteros de la U, señaló que "Larrivey ya lleva cinco goles, que me parece que no es una marca menor, ahí ya es relativo para cada uno cuántos es muchos goles y cuánto no. Hay que recordar que un delantero no solo aporta eso al equipo, el delantero tiene que dar mucho más y creo que si están en la U tienen cualidades y tarde o temprano los delanteros de calidad se destapan y encuentran su racha".