Juan Manuel Olivera colgó los botines con 40 años defendiendo la camiseta de Danubio, la camiseta que vio nacer al goleador uruguayo en el fútbol profesional. El Palote habló con Radio ADN y, entre otras cosas, recordó sus pasos por Universidad de Chile, club que lo recuerda entre sus ídolos y referentes de las últimas décadas.

“Muy feliz y satisfecho de la misión cumplida, de lo que uno se propuso para este año, llegar al club que me vio nacer. Con tranquilidad y muchos sentimientos de felicidad”, dijo Olivera a Radio ADN.

“Como siempre recuerdo esos momentos, ese gol del título en particular, con mucho cariño. Soy agradecido de la U desde el 2005, cuando pude llegar en mi primer pasaje. Me encontré con un club inmenso y el cariño de la gente impensado para mí. Desde ahí nace el arraigo con la U”, agregó el ahora ex atacante charrúa.

“Lo que más me llevo del fútbol son los grupos con los que compartí, la cantidad de jugadores y amigos que he podido conocer y compartir hasta el día de hoy. Me llena de orgullo tener más de cien mensajes de jugadores, algunos con los que compartí seis meses y otros que hace 10 años no veo. Me decían que se emocionaban tanto como yo y esas cosas no tienen precio, la plata no las puede comprar. El cariño de los hinchas, el ir a Santiago después de 10 años y que la gente te salude, te pida un autógrafo o te agradezca. Me llevo esos recuerdos”, complementó.

Por otro lado, el ariete abordó su amistad con Walter Montillo, la mala suerte de no haber sido parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2011 y el magro presente de la U en la lucha por no descender a Primera B.

“Entre 2009 y 2010 seguramente se vio la mejor versión de Olivera, por ahí hasta el 2014. En eso obviamente está involucrado Walter Montillo, con quien tuve la suerte de integrar una dupla extraordinaria”, sostuvo Palote.

El uruguayo añade que “es difícil decir me hubiese gustado estar en tal o cuál lado. Estoy conforme con las decisiones que tomé, y te soy sincero que no me arrepiento de ninguna. Después las cosas pudieron salir mejor o peor, así como no guardo rencor con la U por no tener la posibilidad de volver. Las cosas se dieron así y hay que aceptarlas. Lo que sí disfruté muchísimo de cada club en el que estuve, incluso cuando no tuve continuidad. Traté de crecer hasta en los peores momentos. Me llené de orgullo por la Sudamericana de la U y le tengo la más sana envidia a todo ese plantel que levantó el trofeo. Pero también estoy orgulloso de la carrera que he forjado”.

“Estoy informado, soy consciente de la mala racha que vive la U y uno como un hincha más lo único que espera es que los buenos resultados regresen y el club esté en la primera posición peleando torneos nacionales e internacionales, que es lo que merece”, manifestó el espigado ex futbolista.

Por último, Juan Manuel Olivera sentenció que “me hubiese encantado poder jugar con la camiseta de mi selección, que es el orgullo máximo de cualquier jugador. Solo Tuve periodos de entrenamientos por un lapso de tiempo, pero nunca me gané la chance de defender esa camiseta hermosa en un torneo, esa es la única deuda de mi carrera”.