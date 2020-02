Juan Leiva: "Me gustaría volver a la U, pero jugando como medio y no de punta izquierda"

Juan Leiva llegó a la Universidad de Chile de Sebastián Beccacece desde Concepción con una mochila llena de ilusiones. Con el argentino jugó y marcó goles, de hecho era una de las buenas figuras de ese equipo.

Sin embargo con los cambios de técnico, el volante fue cediendo terreno, jugando menos y todo lo que prometió se fue diluyendo. Luego de un paso por Audax Italiano, logró a partir de la temporada 2019 en Unión La Calera, consolidarse y ser uno de los mejores jugadores del medio nacional.

"En La Calera encontré mi mejor fútbol y siento que estoy haciendo las cosas bien. Ojalá que con el tiempo pueda mantener mi nivel, porque este es un año con desafíos importantes", le confesó a La Tercera.

Según Leiva esto se debe a que "cambié de posición. Ahora juego al medio y antes jugaba por la punta. Con el tiempo me di cuenta de que me sentía mejor distribuyendo el balón.

Sobre el partido que jugará esta tarde ante su ex club, Leiva valora su paso por Universidad de Chile. "Siempre es especial. La U es un club que me recibió durante un año y allí aprendí muchas cosas", asegura.

Y frente a la pregunta si volvería, el mediocampista aclara que "llegar a un grande es la meta de todo futbolista. Claro que me gustaría, pero jugando como medio y no de punta izquierda. En esa posición no aproveché mi momento en la U. Ahora he mejorado mi rendimiento".