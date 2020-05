Juan Gonzalo Lorca cuenta detalles de lo que pudo ser su arribo a la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli

Una de las mejores campañas de Juan Gonzalo Lorca fue la que hizo con el O'Higgins de Rancagua de Jorge Sampaoli. El ex delantero de Colo Colo no se cansó de hacer goles y estuvo apunto de llegar a un grande de Chile.

Así lo contó el mismo jugador en conversación exclusiva con el Instagram Live de Redgol. El formado en el Cacique reveló que estuvo a nada de llegar a Universidad de Chile el año 2011, pero una pubalgia dijo que no.

"Estuve apunto de irme a la U en el 2011. Yo compartí con Jorge Sampaoli en O’Higgins de Rancagua, entonces cuando lo tuve que enfrentar con la U, Sampaoli me llama y me dice ‘Gonza, ¿cómo estás para venirte a la U?’ y yo le digo que ‘bien, profe, todo bien’. Ahí me dice súper seguro, ‘como te está yendo bien, te voy a traer a la U, así que prepárate'", expresó el jugador.

Lorca vs Universidad de Chile

Además agregó que, "resulta que en el partido 11 o 12 me dio pubalgia brígida. Ahí, como andaba bien y el equipo también, clasificamos a play offs. Antes de eso tuve una reunión con los dirigentes de O’Higgins y el Hueso Basay quienes me dijeron ‘mira, te vamos a llevar al doctor, dependiendo como estés vamos a tomar una decisión’. Me llevaron donde el doctor Yáñez y me dijo, ‘si juegas de aquí a final de torneo vas a tener que parar por lo bajo cuatro meses para recuperarte, y si te paras ahora va a ser lo mismo, te tienes que operar’".

Para finalizar, Juan Gonzalo Lorca ahondó más en esta pubalgia que no lo dejó jugar en la U. "Al final tomé la decisión de jugar infiltrado, lo hice como seis veces, me hice acupuntura, todos los chiches. Bueno, terminé el torneo y me tuve que operar. Estuve cinco meses parado y no llegué a la U", sentenció.