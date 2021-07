Juan Cristóbal Guarello y Cristian Arcos defienden a la U del VAR: era fuera de juego de Ñublense antes del penal

En Universidad de Chile cayó pésimo el empate agónico de Ñublense en el 1-1 final por la fecha 13 del Campeonato Nacional. El árbitro Nicolás Gamboa cobró el penal por una mano de Osvaldo González y en el VAR, a cargo de Ángelo Hermosilla, se comieron con postre el fuera de juego que invalidaba la acción.

Cristian Arcos y Juan Cristóbal Guarello abordaron el hecho y no dejaron dudas a que el penal fue mano, pero todo estaba invalidado antes por el fuera de juego de Ñublense favorable para los azules.

“Una de las cosas por lo que no me gusta el VAR es por esto mismo. Una tecnología que supuestamente ayudaría para que no pasara esto, al final genera más discusiones. No sé si (Nicolás) Gamboa tiene acceso en algún minuto a la imagen donde Roberto Gutiérrez está en evidente offside. Si tuvo acceso a esa imagen y no lo cobra hay un error de procedimiento, y si no lo vio, era bien evidente”, dijo Arcos en Radio ADN.

Agregó que “sí podemos discutir si fue penal o no al Pájaro Gutiérrez, que es muy vivo, mueve a Osvaldo González y le da en la mano. Para mí sí es mano, cobrable. Si esta tecnología no se implementa bien, entonces no es la tecnología que requiere este deporte. Si se cobraba el fuera de juego no hablábamos de esto. Es donde no sé si tuvo la imagen o apareció después”.

Por su parte Guarello fue breve pero tajante: “era offside si ibas al VAR. Para mí era siga, siga. Pero si va al VAR era para que cobrara el fuera de juego”.

“Yo vi la imagen en el CDF y se ve la posición, el problema está en qué le muestra el VAR al árbitro. Ese error humano. En Europa funciona mucho mejor el VAR, falta capacitación acá y los árbitros andan como asustados. Les faltan más clases”, sentenció Luka Tudor.