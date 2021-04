Guarello e incertidumbre sobre dichos de Herrera y la cama a Dudamel: "Puede ser, y también tiene intereses"

En Universidad de Chile se dejó caer una tormenta en aguas profunda tras la derrota en el superclásico frente a Colo Colo por 1-0 en el estadio Monumental. Junto a la amarga caída, Johnny Herrera aseguró que a fines del año pasado un grupo de jugadores intentó hacerle la cama al técnico Rafael Dudamel.

En sus palabras, el otrora 25 sostuvo que en la interna de la U se formaron dos grupos y el bando cercano a Walter Montillo habría remado para atrás con la intención de sacar a Dudamel de la banca en plena pelea por no descender.

“Herrera manda a preso a todos los compañeros… Puede ser, no creo que esté hablando de forma gratuita, pero él también tiene sus intereses y regalones, su punto de vista y gente dentro del club que le cae mal. Es parte del antecedente para tener en cuenta”, manifestó este martes Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

Agregó que “el otro día Julio Barroso desmentía una pelea (en Colo Colo) que Esteban Paredes daba por hecha. Tiene que haber algo de eso, porque lo de Montillo le generó ruido a Universidad de Chile. Ahora, como una cama…”.

Por otro lado, el destacado periodista nacional manifestó sobre el presente azul que “encuentro que el equipo juega muy apretado, incómodo. No sé si Dudamel tiene muy claro lo que tiene que hacer. No sé si ha mecanizado jugabas en ofensiva, porque no se ve. No le veo mucha vuelta”.

De vuelta a la cancha Universidad de Chile tuvo libre este lunes y hoy regresó a los trabajos, mentalizada en dar vuelta la página del superclásico este lunes 3 de mayo como local ante el colista Santiago Wanderers, por la sexta fecha del Torneo Nacional.