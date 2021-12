Jeisson Vargas ya es jugador de Universidad de Chile y, tras confirmarse su fichaje en la U este pasado martes, hoy jueves el refuerzo del Chuncho se dejó caer en el Centro Deportivo Azul para ponerse la camiseta de su nuevo equipo y compartir su primera entrevista desde su firma con los laicos.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor consideran que el ex jugador de Unión La Calera, formado en Universidad Católica, tiene todo para convertirse en figura de la U 2022 a las órdenes del entrenador Santiago Escobar.

“Es el momento de Jeisson Vargas, este es su año. Llega a la U, tiene una vitrina mucho más grande y seguramente va a ser titularísimo. Es el tipo de futbolista que le gusta a Escobar y él tiene todas las condiciones. O sea, en su puesto por condiciones naturales no hay uno mejor. Ahora que él lo muestre en la cancha es distinto. Si él quiere la puede descoser”, dijo Guarello.

Por su parte, Luka Tudor manifestó que “es un muy buen jugador, y también jugó en un equipo grande, lo que no es menor. Quizá no jugó tanto, pero sabe lo que es estar en un equipo grande como la Católica. Tanto Colo Colo como la U han contratado en estos últimos años muy buenos jugadores de otros equipos y no todos han rendido mal, pero hay muchos que no han rendido”.

El otrora delantero de la Roja agregó que “tiene una capacidad técnica extraordinaria, tanto en movimiento como en la pelota parada. Puede jugar por derecha y por detrás del 9. Es un jugador muy completo. Si ratifica lo que hizo el año pasado yo creo que puede tener un salto de calidad, e incluso ser importante para la selección chilena”.

Y Guarello comparte la opinión de Tudor: “yo creo que Vargas juega en una posición donde Chile no tiene mucho. Él es un volante ofensivo con gol, remate de media distancia, visión de juego muy grande, un gran habilitador, tiene gambeta. Es un jugador que debía explotar mucho antes, pero todos sabemos los problemas que ha tenido, la sinuosidad de su carrera. Y sigue siendo un jugador joven”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “tiene la oportunidad: se lo lleva la U y tendrá un muy buen técnico. Escobar jugó fútbol en un entorno de mucha violencia, donde estaba metido el narcotráfico en los equipos colombiano. Va poder aconsejarlo bien, va poder llevarlo bien, porque es un tipo muy calmado e inteligente. A su hermano lo mato un sicario. Tal vez Vargas cae en las manos del técnico ideal”.