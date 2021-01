Guarello bromea tras el superclásico: "En la hidratación tenían copete, se relajaron mucho. Llevo cuatro clásicos corneta"

Aún es difícil dejar atrás el superclásico 188 entre Colo Colo y Universidad de Chile, no porque haya sido un duelo para recordar, sino todo lo contrario. Albos y azules igualaron sin goles en el Monumental en un partido deficiente táctica y físicamente en lo futbolístico y el espectáculo. Si alguien no bostezó es porque ya se había quedado dormido.

Ayer Juan Cristóbal Guarello dejó un breve análisis machacando a la U por no derrotar a un archirrival golpeado. Hoy en Radio ADN el destacado periodista repitió agregando otros ingredientes adicionales.

Sobre el paupérrimo rendimiento y espectáculo de ambos equipos bromeó entre risas manifestando que en el primer momento de hidratación el agua “tenía copete… se relajaron mucho. Llevo cuatro clásicos corneta de cuatro”.

Sobre la misma agregó que “este Colo Colo era soplarlo y se caía, y la verdad es que esta U que no viene bien, la apuesta fue guardar jugadores para estar más frescos, pero Lenis parecía que hubiese jugado el jueves. Larrivey no puede entrar en juego porque Montillo ya no está, se retiró mentalmente y a Universidad de Chile le faltó punch. Yo no hubiese cambiado el equipo del jueves, un equipo joven, agresivo y con ritmo”.

Por último sentencia: “¿qué te puede sorprender ayer de Colo Colo? El equipo no juega a nada y lo único a lo que puede aspirar Quinteros es a conseguir un resultado para zafar del descenso. (…) Tiene que cortar a 10 ó 12 jugadores”.