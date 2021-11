En Universidad de Chile hay molestia por lo que pasó en la más reciente jornada del Campeonato Nacional frente a Universidad Católica pues reclaman que, al inicio del compromiso, Nahuel Luján recibió una falta dentro del área por parte de Sebastián Pérez que consideran pudo ser penal.

Trascendió que los directivos de Azul Azul, Michael Clark y Cristián Aubert, se dirigieron a la ANFP para reunirse con su presidente Pablo Milad y con el encargado del arbitraje, Javier Castrilli, para manifestar que se han sentido perjudicados en varias ocasiones por las decisiones de los jueves.

Esta situación fue comentada por Juan Cristóbal Guarello en el programa de Los Tenores de Radio ADN. "No me parece bien al menos que la cuestión sea ultrasecreta y se haya filtrado. ¿No hay carriles reglamentarios para esto? ¿Cada club que se sienta perjudicado va y conversa con el presidente de los árbitros?", afirmó.

Afirmó que es positivo que haya presencia de los directivos laicos. "Han sucedido una serie de cosas que han obligado a salir de la madriguera a Aubert y Clark porque ya era demasiado porque son muchos los cobros dudosos en contra de Universidad de Chile. Colo Colo tuvo el tema de los contagios, Valladeres habló todos los días. A Católica cualquier cosa a los dos minutos está el presidente tuiteando", puntualizó.

"No creo que quieran perjudicar a la U pero resulta que no puede ser que cuando estás peleando la categoría y estás complicando, no metas un poquito de presión, no muestres inconformidad nunca, esto es parte de fútbol. La ausencia de los dirigentes de la U era demasiado evidente. El dirigente es como tu abogado, tengas la razón o no, te tienen que defender. Se proyecta a todo tipo de relaciones con el fútbol", añadió Guarello.