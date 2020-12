Guarello: "La U se sostiene en Montillo y Larrivey, pero quieren ultraintensidad... Cuando estén jugando contra Ñublense me cuentan"

La continuidad de Walter Montillo en Universidad de Chile, o mejor dicho, el anuncio del volante que no renovará contrato con la U de cara al próximo año, agitó las aguas del Chuncho en plena semana previa al clásico universitario contra la Católica.

Y como tema contingente, no podía faltar la opinión de Juan Cristóbal Guarello. El periodista sostuvo en Radio ADN que La Ardilla debe cumplir su palabra y marcharse pase lo que pase, pero tampoco obvia que el argentino es indispensable para los azules en medio de informaciones que apuntan a que la directiva hará todo para retenerlo.

“Uno es esclavo de sus palabras y si Montillo dice de manera tajante e irreversible que se va, tiene que cumplir. Si no, puede seguir, pero queda mal él. Se pueden buscar culpables, pero no puedes salir al día siguiente (a poner en duda la partida)… si es que llega a ocurrir”, dijo Guarello.

Agregó que “el tema es cómo se manejan las cosas en el fútbol. Las estructuras no son respetadas, los dirigentes y presidentes llegan y llaman directamente a los jugadores, no sólo en la U, y la gerencia técnica queda para alcanzar pelotas en los entrenamientos. Es el estado actual del fútbol chileno y nuestro campeonato”.

“La U futbolísticamente necesita a Montillo sí o sí, en el mejor de los casos, si a la u le va mal y por ejemplo, no clasifica a un torneo internacional sería un fracaso. Pero si te complicas con el promedio porque el asistidor no estaba y no hay otro bueno, sería catastrófico”, complementó.

Sentencia que “Me dicen que Dudamel quiere un equipo de ultra intensidad, pero cuando estés jugando contra Ñublense me cuentas… lo que necesita la U ahora es salvar el año, el 2021 ya se verá. Es una tontería, la U tiene muchos problemas futbolísticos y un plantel desequilibrado. Su fútbol se sostiene en las pelotas con ventaja que pone Montillo y los goles que hace Larrivey. Te faltan uno de esos dos y se va a resentir la U en un momento complicado”.