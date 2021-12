El destacado periodista de Radio ADN contó una situación de la interna de la U ocurrida en agosto y que explica en parte el bajón en el rendimiento del Chuncho. Bien o mal, finalmente Ramón Arias no dijo ninguna mentira y el junto a Larrivey encabezan la masiva poda de Azul Azul.

Juan Cristóbal Guarello revela episodio de la interna de Universidad de Chile: "Cachila Arias juntó al plantel y les dijo que tenía entendido que no seguía nadie"

Este miércoles los hinchas de Universidad de Chile se levantaron con una amarga noticia: lo más probable es que Ramón Arias y Joaquín Larrivey no siguen en la U para la temporada 2022. Hoy por hoy las negociaciones por la renovación de los dos grandes pilares de los azules en la complicada y presente temporada que se va están en punto muerto.

Cachila Arias fue virtualmente descartado de los planes para el próximo año y Larrivey está 90 por ciento fuera del Chuncho pese a su cartel de goleador y calidad confirmada.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello reveló un episodio dentro del plantel del Chuncho, protagonizado por Ramón Arias, que reflota el desastre dirigencial de Azul Azul y que explica en parte el bajón de los universitarios en la cancha hasta quedar al filo del descenso a Primera B y salvarse por poco.

“Lo de Cachila, en la semana de agosto, luego del partido contra Curicó, en Curicó, que gana la U por 2-1 con gol de Larrivey, alguien me contó: de regreso el bus a Santiago, Arias juntó al equipo atrás y les dijo que tenía entendido que no seguía nadie… nos rajan a todos, alguien me dijo de la dirección”, dijo Guarello en ADN.

El periodista agregó que “y tan perdido no andaba, y eso para mí tiene mucho que ver con la baja en el rendimiento de muchos jugadores de la U, porque sabían que no seguían”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “andaban con la cabeza en que jugaban mal, que no iban a seguir, que se iban a ir a la B y en cualquier cosa. En que no tenían ningún tipo de estructura ni respuesta desde arriba porque todo quedaba en manos del Huevo Valencia. Al final los resultados no son tan falsos. ¿A cuántos echaron, a 12, a 10?”.